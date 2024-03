Strajk generalny rolników w Warszawie i trwające równolegle posiedzenie Sejmu będą głównymi wydarzeniami nowego tygodnia w polityce - tak przewiduje dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.

Transparenty na proteście rolników na polsko-litewskiej granicy w Budzisku / Artur Reszko / PAP

W poniedziałek zbierze się parlamentarna komisja śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych i przesłucha byłego prezesa Poczty Polskiej Tomasza Zdzikota, a także między innymi Pawła Kukiza i Jarosława Sachajkę.

16 kwietnia 2020 r. ówczesny premier Mateusz Morawiecki polecił Poczcie Polskiej podjęcie i realizację niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania i przeprowadzenia w maju wyborów prezydenckich. Wybory ostatecznie się nie odbyły, a przygotowania do nich są przedmiotem badania komisji śledczej.

Ciąg dalszy protestu rolników

Nowy tydzień zapowiada się znów pod znakiem protestów rolników. Na środę zaplanowana jest ich kolejna demonstracja w Warszawie. Protest w środę może być jeszcze większy niż ten zorganizowany w ostatni wtorek.

Przyjedziemy jeszcze większą siłą, w naszej sprawie nic się nie dzieje - mówili naszemu reporterowi rolnicy po ostatniej demonstracji. W środę do stolicy mogą wjechać ciągniki, a rolnicy chcą przejść sprzed Kancelarii Premiera RP przed gmach Sejmu przy Wiejskiej w stolicy.

Szanse na zmianę planów rolników będą we wtorek. Możliwe, że wtedy spotka się z nimi premier Donald Tusk. Rolnicy czekają na potwierdzenie terminu. Wstępnie wskazano dwie daty: 5 marca i 7 marca. Premier Donald Tusk przyjdzie do rolników z konkretnymi rozwiązaniami - mówił naszemu reporterowi wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna.

Polski rząd zamierza dalej rozmawiać ze stroną ukraińską i z Komisją Europejską. Znany jest już termin najbliższych polsko-ukraińskich konsultacji. Są zaplanowane za dwa i pół tygodnia, dwudziestego marca.

Staramy się tak ukształtować nasze negocjacje, żeby cała Unia Europejska stanęła po stronie polskich, włoskich, hiszpańskich rolników, a nie żeby Polska musiała wprowadzać jednostronne decyzje związane z embargiem. Protesty rolników są słuszne, ponieważ walczą o swój byt. Zarabiamy miliardy dzięki temu, że handlujemy z Ukrainą, leży w naszym interesie, by zakończyć konflikt. Wymiana handlowa z Ukrainą jest na korzyść Polski, nie powinniśmy jej psuć, powinniśmy dalej wspierać Ukrainę. Jestem pewny, że tak jak dowieźliśmy pieniądze z Unii Europejskiej, tak dowieziemy konsensus z Ukrainą - dodaje wiceminister Szejna.

Wiceminister jednocześnie podkreślił, że zamknięcie polsko-ukraińskiej granicy w najbliższym czasie jest mało prawdopodobne. O takim pomyśle mówił w tym tygodniu premier Donald Tusk.

Trzydniowe posiedzenie Sejmu

W środę rusza trzydniowe posiedzenie Sejmu. Tego dnia zaplanowane jest zamknięte posiedzenie komisji do spraw inwigilacji przy użyciu oprogramowania Pegasus. W środę powołani mają zostać stali doradcy komisji.

Za to w czwartek w Katowicach rusza Europejski Kongres Wyzwać Zdrowotnych. Będą tam przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Tam wrócą budzące emocje tematy takie jak między innymi dofinansowanie zabiegów in vitro czy dostęp do pigułki "dzień po". Relacje z Kongresu usłyszycie w Faktach RMF FM.

W najbliższych dniach możemy poznać też szczegóły przepisów dotyczących cen prądu w drugiej połowie tego roku. Trwają analizy dotyczące tego, dla których grup odbiorców ceny powinny być chronione. Ustalony ma zostać próg dochodowy. Możliwe jest odmrożenie jednej z taryf: za energię albo za dystrybucję. To może spowodować wzrost rachunków. Urząd Regulacji Energetyki zapowiedział, że propozycję nowych przepisów poznamy do połowy marca.