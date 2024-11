Prezes Kaczyński zwrócił się z apelem do wyborców PiS o wsparcie finansowe dla jego partii. To prośba do "wszystkich obywateli, dla których sprawa demokracji jest ważna" - podkreślił, zaznaczając równocześnie, że nie chodzi o dokonywanie "ogromnych" wpłat.

Jarosław Kaczyński / Leszek Szymański / PAP Kaczyński mówił we wtorek na konferencji prasowej, że za chwilę rozpocznie się w PiS prekampania prezydencka, bo - jak mówił - zostanie wyłoniony kandydat na prezydenta. I żeby ta prekampania i później kampania prezydencka mogła być prowadzona, to potrzebne są znaczne środki finansowe - dodał. Prezes PiS zwrócił się z prośbą do - jak mówił - "wszystkich obywateli, dla których sprawa demokracji jest ważna o to, by zechcieli wesprzeć finansowo jego partię niezależnie od swoich możliwości". My nie oczekujemy jakichś ogromnych wpłat liczonych w tysiącach złotych, nam chodzi o to, żeby tych wpłat było po prostu dużo, żeby wielu polskich obywateli zaangażowało się w tę sprawę - podkreślił Kaczyński. Pod koniec sierpnia Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 roku i zarzuciła nieprawidłowości w finansowaniu kampanii przez PiS na kwotę 3,6 miliona złotych. Dotacja PiS będzie pomniejszona o 10 mln zł; partia może też zostać pozbawiona subwencji na 3 lata. PiS złożyło skargę na tę decyzję do Sądu Najwyższego. Zobacz również: Sąd zdecydował: Paweł S. zostaje w areszcie

