Prokuratorzy IPN analizują posiadane dokumenty sprawdzając, czy zamieszkały w Kanadzie ukraiński weteran oddziałów SS Jarosław Hunka brał udział w zbrodni na Polakach. Ukraińcy z SS Galizien uczestniczyli w lutym 1944 r. w zbrodni w Hucie Pieniackiej, gdzie wymordowali ludność cywilną.

Wołodymyr Zełenski i Justin Trudeau podczas przywitania Jarosława Hunki w kanadyjskim parlamencie / PATRICK DOYLE / PAP/Abaca

Rzecznik IPN dr Rafał Leśkiewicz przypomniał, że pion śledczy IPN prowadzi śledztwo w sprawie zamordowania około 800 obywateli polskich w Hucie Pieniackiej.

"To śledztwo prowadzi Oddziałowa Komisja Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Zbrodnia z 28 lutego 1944 roku była największą zbrodnią dokonaną przez SS Galizien" - podkreślił dr Rafał Leśkiewicz. Żołnierze formacji w której służył Hunka podejrzewani są również o dokonanie zbrodni w Iwoniczu, Chodaczkowie Wielkim, Prehoryłe i Smoligowie. Dodał, że celem analizy kilkudziesięciu tomów akt jest sprawdzenie czy pojawia się w nich nazwisko Hunki.

Dr Leśkiewicz podkreślił, że działania te podjęto "bezpośrednio po uzyskaniu informacji o Jarosławie Hunce i powitaniu go owacjami przez parlament Kanady i prezydenta Zełenskiego".

"Niezależnie od tych analiz prokurator podejmie działania związane z uzyskaniem zagranicznej pomocy prawnej w celu uzyskania informacji dotyczących Hunki" - powiedział rzecznik IPN. Wniosek ma zostać skierowany do władz Kanady. Przypomniał, że bez wątpienia Hunka, w momencie wjazdu do Kanady musiał podać informacje na swój temat władzom imigracyjnym. Leśkiewicz dodał, że sprawa Hunki przypomina sprawę Iwana Demjaniuka, ukraińskiego strażnika w niemieckich obozach w Treblince, Sobiborze, Flossenburgu i Majdanku, który po wojnie uciekł do USA i został deportowany do Niemiec, a następnie osądzony i skazany.

Rzecznik IPN dodał, że analizowane są również inne kierunki poszukiwań archiwalnych dotyczących Hunki. "Być może informacje na jego temat znajdują się w archiwach ukraińskich. Niedawno w ramach pomocy prawnej Ukraińcy przekazali nam dokumenty dotyczące zbrodni w Hucie Pieniackiej. Dokumenty śledztwa zostały już uzupełnione o te materiały" - powiedział dr Rafał Leśkiewicz.

Podczas piątkowego przemówienia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w kanadyjskim parlamencie, spiker Izby Gmin Anthony Rota uhonorował 98-letniego Jarosława Hunkę, który podczas II wojny światowej służył w szeregach 14. Dywizji Grenadierów SS, nazywając go "bohaterem Ukrainy i Kanady". W niedzielę przeprosił za swoje zachowanie. Waffen SS, w strukturach której znajdowała się jednostka Hunki, było odpowiedzialne za mordowanie m.in. Żydów i Polaków.

Na działania władz ukraińskich i kanadyjskich zareagował ambasador RP w Ottawie Witold Dzielski. Na platformie X napisał: "W piątek kanadyjscy i ukraińscy liderzy uhonorowali członka Waffen SS Galizien, osławionej ukraińskiej formacji z czasów II wojny światowej, odpowiedzialnej za zamordowanie tysięcy Polaków i Żydów. Polska jest najlepszym sojusznikiem, jakiego ma Ukraina, nigdy nie zgodzimy się na wybielanie takich złoczyńców! Jako ambasador RP w Kanadzie oczekuję przeprosin".

We wtorek rano minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zamieścił w portalu X list adresowany do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karola Nawrockiego, w którym zwraca się o pilne zbadanie w dokumentach, czy Jarosław Hunka jest poszukiwany za zbrodnie na Narodzie Polskim oraz na Polakach pochodzenia żydowskiego. "Kanadyjski parlament uhonorował Jarosława Hunkę, członka zbrodniczej, hitlerowskiej formacji SS Galizien. Podjąłem kroki w kierunku ewentualnej ekstradycji tego człowieka do Polski" - napisał szef resortu edukacji.

Po skandalu, jaki wybuchł w związku z powitaniem Hunki w parlamencie w Ottawie, zapowiedź podania się do dymisji przekazał we wtorek przewodniczący Izby Gmin Anthony Rota.