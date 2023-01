Z nadzieją i obawami patrzymy na to, co wydarzy się w Sejmie - tak o zaplanowanym na dzisiaj posiedzeniu podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych mówią opiekunowie tych osób. To dopiero trzecie posiedzenie podkomisji od 2019 roku. W sprawie jej prac w ubiegłym tygodniu interweniowali dziennikarze RMF FM. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z panem Zbigniewem Tomczakiem, który od trzynastu lat opiekuje się niesamodzielną żoną z chorobą Alzheimera.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Z dużą nadzieją patrzę na posiedzenie podkomisji. Wiem, że ona dawno się nie spotykała, chciałbym, by wróciła do rozwiązywania problemów osób z niesamodzielnościami. Oczekuję, że podkomisja zajmie się projektem ustawy o osobach z niesamodzielnościami sprzed około siedmiu lat - opisuje pan Zbigniew Tomczak. W dawnej ustawie był pakiet instytucji, które pozwalałyby realizować potrzeby pacjentów i ich opiekunów. Była tam mowa również o pakiecie opiekuńczym, czyli wsparciu finansowym na codzienną, bieżącą pomoc profesjonalnego opiekuna medycznego. W tym czasie opiekun domowy, na przykład, mógłby wyjść, żeby odpocząć czy nawet pójść do kina - tłumaczy pan Zbigniew. "Dobry opiekun to zdrowy opiekun" Opiekun chorującej, niesamodzielnej osoby przyznaje, że obecnie można starać się o takie wsparcie w ośrodku pomocy społecznej. Za tę usługę trzeba płacić. Tego typu forma pomocy jest nieosiągalna dla wielu rodzin. Myślę, że około dwóch i pół, trzech i pół tysiąca złotych pozwoliłoby zapewnić choremu wyraźną pomoc poprzez wsparcie zewnętrznego opiekuna, nie na 24 godziny, ale przynajmniej na część czasu oraz dla samego opiekuna pozwoliłoby to na podreperowanie swojego zdrowia. Podkreślamy, że najlepszy opiekun to zdrowy opiekun - dodaje pan Zbigniew Tomczak, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Gdy moja babcia zachorowała na demencję, brakowało mi informacji, gdzie zgłosić się z prośbą o wsparcie. Internet pełen jest błędów i złych podpowiedzi. Oczekiwałbym od sejmowej podkomisji, że zajmie się lepszym przekazywaniem informacji o tym, co może zrobić pacjent, gdzie szukać pomocy i rady - zaznacza pan Patryk, który opiekował się chorującymi babciami. Po interwencji RMF FM dojdzie dzisiaj do spotkania sejmowej podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych. Jak informowaliśmy wczoraj, zespół zebrał się zaledwie dwa razy w ciągu trzech lat. Nie przeszkadzało to przewodniczącemu Leszkowi Dobrzyńskiemu z PiS-u co miesiąc pobierać 10 proc. dodatku funkcyjnego. Zobacz również: Zagadka zabójstwa Evy Götz. Niemcy proszą nas o pomoc

​Akcja ratownicza w Beskidach zakończona. Policjanci odnaleźli zaginioną turystkę

Budżet na 2023 r. Wszystkie poprawki Senatu zostały odrzucone

Posłowie poparli podwyżki dla żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy służb Opracowanie: Cezary Faber