Klub Konfederacji zamierza złożyć wniosek o wotum nieufności dla ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. "Pani minister to katastrofa. Nie nadaje się do tego, by być w rządzie, nie tylko na funkcji ministra, ale także na funkcji wiceministra ani szefa czegokolwiek" - ocenił lider Konfederacji Krzysztof Bosak. Hennig-Kloska tydzień temu odeszła z grupą parlamentarzystów z Polski 2050 i założyła nowy klub parlamentarny Centrum.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. / Rafał Guz / PAP

Lider Konfederacji Krzysztof Bosak powiedział podczas środowej konferencji w Sejmie, że ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska to "katastrofa". Pod każdym względem: merytorycznym, zarządczym, ideologicznym - kompletne nieporozumienie. Ta kobieta nie powinna zostać konstytucyjnym ministrem, członkiem Rady Ministrów. Niestety to się wydarzyło - mówił Bosak.

Dlaczego Konfederacja chce odwołania Hennig-Kloski?

Zdaniem wicemarszałka Hennig-Kloska jest "fanatyczną zwolenniczką wdrażania tzw. polityki klimatycznej Unii Europejskiej w momencie, kiedy już wszyscy wiedzą, że ta polityka klimatyczna ciągnie europejską gospodarkę w dół".

Bosak skrytykował także - jego zdaniem - "nieudolne" wdrażanie przepisów o systemie kaucyjnym. Według niego były one "źle przygotowane przez poprzedni rząd i zostały jeszcze słabiej wprowadzone".

Najwięcej zastrzeżeń Bosak ma jednak do programu Czyste Powietrze.

Błędy w programie Czyste Powietrze są odziedziczone po poprzednim rządzie, natomiast były ponad dwa lata, żeby ten bałagan posprzątać. Pani minister Hennig-Kloska i jej zarządzanie ministerstwem cechuje się inercją, cechuje się brakiem otwartości na dialog z tymi, którzy są w tej branży. Cechuje się kompletną niezdolnością do rozwiązania jakiegokolwiek problemu i cechuje się wreszcie wepchnięciem Polski w jeszcze większe koszty - powiedział polityk Konfederacji.

Według niego, zatory związane z wypłatami za zrealizowane projekty w ramach Czystego Powietrza, a także wstrzymywanie i ponowne wznawianie tego programu, wraz z wprowadzanymi zmianami, skutkowały "utratą zaufania publicznego wśród obywateli, wśród przedsiębiorców do administracji".