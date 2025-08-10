"Ministerstwo wiedziało o łodziach - odpowiadało na pytania operatorów, czy łodzie z silnikiem spalinowym mogły być dopuszczane" - napisała na swoim profilu na LinkedInie o wydatkach z Krajowego Planu Odbudowy Katarzyna Duber-Stachurska, była prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W piątek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz winą za kontrowersyjny sposób realizacji wydatków z KPO obarczyła odwołaną szefową PARP.
W sprawie realizacji Krajowego Planu Odbudowy w Polsce w piątek, za pośrednictwem mediów społecznościowych, głos zabrała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak stwierdziła, "działania naprawcze rozpoczęliśmy już dwa tygodnie temu". "I zrobiliśmy to bardzo stanowczo. W końcu lipca odwołałam prezes PARP odpowiedzialną za nadzór nad projektem" - dodała.