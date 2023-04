Marszałek Elżbieta Witek zapowiedziała, że 9 maja zwoła dodatkowe posiedzenie Sejmu. Jak mówi - do tego czasu powinien być już gotowy komplet ważnych dla rolników ustaw.

/ Radek Pietruszka / PAP

W tym tygodniu na pewno nie zostanie zwołane dodatkowe posiedzenie Sejmu dlatego, że, z tego co wiem, we wtorek ma być posiedzenie rządu, który przyjmie ważne ustawy; dodatkowe posiedzenie odbędzie się 9 maja - oświadczyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Jak dodała, "jedna (ustawa - PAP) owszem wpłynęła do Sejmu i to jest zwrot podatku akcyzowego". Ale, ja czekam na te pozostałe, tak, żeby to był komplet. To będą pewnie krótkie ustawy, ale bardzo ważne dla rolników, dlatego chcę ten Sejm zwołać, ale 9 maja - oświadczyła Elżbieta Witek.

W ostatnim tygodniu rząd przyjął m.in. projekt ustawy, na mocy której podniesiony zostanie zwrot akcyzy zawartej w kupowanym paliwie do 2 zł.

Rząd chce wydłużyć program dopłat do nawozów sztucznych, poza tym minister rolnictwa Robert Telus mówił o ustawie, która umożliwi budowę silosów i magazynów bez pozwolenia budowlanego.