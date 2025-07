"Agresja na wschodniej granicy narasta. Żołnierze są atakowani nie tylko kamieniami, ale też butelkami z łatwopalną cieczą" - napisał w środę minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że "dzięki zmianom w prawie żołnierze mają dziś jasne zasady użycia broni i pełną ochronę prawną".

Kosiniak-Kamysz o zwiększającej się presji na granicy z Białorusią

Liczba migrantów próbujących przekroczyć granicę polsko-białoruską się zwiększa.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w środę, że sytuacja staje się tam coraz bardziej niebezpieczna dla polskich funkcjonariuszy. Przypomniał, że w związku z tym zostały wprowadzone zmiany w prawie. Od jesieni 2024 roku obowiązują przepisy przygotowanej przez MON ustawy o wsparciu działań żołnierzy i funkcjonariuszy, której zasadniczym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa służących na granicy.

"Agresja na wschodniej granicy narasta. Żołnierze są atakowani nie tylko kamieniami, ale też butelkami z łatwopalną cieczą. Każdy taki atak to atak na państwo polskie. Dlatego zmieniliśmy prawo – żołnierze mają dziś jasne zasady użycia broni i pełną ochronę prawną. Nie mogą się bać zdecydowanie reagować, gdy bronią Polski. Dziękujemy za Waszą służbę!" - napisał minister obrony narodowej.

Co dokładnie reguluje ustawa, o której przypomniał szef MON?

Ustawa reguluje kwestie wykorzystania wojska na terytorium kraju w czasie pokoju, a także kwestie związane z użyciem broni. Na mocy ustawy do Kodeksu karnego wprowadzony został przepis, który wyłącza odpowiedzialność za czyny popełnione w określonych warunkach. Chodzi o użycie przez żołnierza lub funkcjonariusza broniącego granicy broni lub środków przymusu bezpośredniego z naruszeniem zasad, jeżeli zostały one zastosowane m.in. w celu odparcia bezpośredniego zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby, a także przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby.

Warunkiem uznania, że takie działanie żołnierza lub funkcjonariusza nie jest przestępstwem, są okoliczności wymagające natychmiastowego działania. Ten przepis za kontrowersyjny uznały organizacje społeczne - m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, a także część polityków, zwłaszcza Lewicy. Oceniano, że mógłby prowadzić on do niekaralności żołnierzy i funkcjonariuszy za rzeczywiste poważne nadużycia. Zastrzeżenia do niektórych przepisów na etapie projektu zgłaszał też RPO.

Nowe przepisy powstały po tym, gdy w czerwcu 2024 roku, podczas służby na granicy z Białorusią, zginął żołnierz ugodzony nożem przez osobę próbującą ją przekroczyć.