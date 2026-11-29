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Już 6 grudnia wyjątkowe wydarzenie! Miko Marczyk zaprasza do łódzkiego RaceSpot dzieci i młodzież w wieku 10–18 lat, które kochają motorsport. Na uczestników spotkania czekają profesjonalne symulatory, sportowa rywalizacja i wspólny czas z Miko Marczykiem, kierowcą ORLEN Team. To okazja dla młodych pasjonatów rajdów, by sprawdzić swoje umiejętności, poznać rajdowca i dowiedzieć się, jak rozpocząć przygodę ze sportem samochodowym. Na najszybszego uczestnika czeka nagroda – przejazd z Miko!

Usiądź za kierownicą symulatora i poznaj Miko

Chcesz sprawdzić swoje umiejętności na profesjonalnych symulatorach i powalczą o najlepszy czas? Miko i instruktorzy podpowiedzą Ci, jak pokonywać zakręty, unikać błędów i poprawiać wyniki. Między przejazdami będzie czas na spotkanie z Miko – rozmowy o rajdach, wspólne zdjęcia i pytania o to, jak zacząć własną przygodę za kierownicą.

Po raz pierwszy organizujemy „Mikołajki z Miko”. Chcemy przekazywać wiedzę, dzielić się doświadczeniem i szukać młodych talentów. Wiem, że wiele osób marzy o startach w rajdach, ale nie wie, od czego zacząć. To spotkanie będzie okazją, żeby spróbować swoich sił, porozmawiać i dowiedzieć się, jak można rozwijać swoją pasję. Będę przyglądał się temu, jak uczestnicy i uczestniczki jeżdżą, słuchają wskazówek i wykorzystują je w kolejnych próbach. Jeżeli ktoś z uczestników/uczestniczek zainteresuje mnie swoim talentem i determinacją, zaplanujemy kolejne kroki – mówi Miko Marczyk.

Rywalizacja na symulatorach wyłoni najszybszego uczestnika, który zostanie oficjalnie ogłoszony zwycięzcą. Organizatorzy wspólnie z ORLEN przygotowują dla niego nagrodę – przejazd z Miko Marczykiem.

Zapisz się na „Mikołajki z Miko”!

Aby zgłosić swój udział, wypełnij formularz, który znajduje się pod linkiem https://www.mikomarczyk.pl/zgloszenia/ lub wejdź na stronę internetową Miko Marczyka, lub na jego profile w mediach społecznościowych. Uczestnicy będą przyjmowani w grupach na wyznaczone godziny. Liczba miejsc będzie ograniczona.

Zgłoś się i pokaż Miko, że to właśnie Ty powinieneś zostać kierowcą rajdowym!

MIKO CHALLENGE – wsparcie dla kolejnego pokolenia kierowców

„Mikołajki z Miko” będą częścią weekendu poświęconego młodym pasjonatom motorsportu. Dzień wcześniej, 5 grudnia, na Torze Kielce odbędzie się finał MIKO CHALLENGE 2026 – inicjatywy realizowanej od 2024 roku w ramach cyklu SuperOES Toru Kielce, organizowanego przez Automobilklub Kielecki.

Program wspiera młodych zawodników w rozwijaniu umiejętności i zdobywaniu doświadczenia w sportowej rywalizacji. Jego ambasadorem i mentorem jest Miko Marczyk, dla którego SuperOES Toru Kielce był ważnym etapem własnej kariery. Miko podczas wydarzenia po raz 3 podzieli się wiedzą i opowie o drodze kierowcy rajdowego.

W finale spotkają się najlepsi zawodnicy, którzy przez cały sezon rywalizowali w klasach Junior Cup i Talent Trophy. Zwycięzca weźmie udział w testach za kierownicą Škody Fabii RS Rally2 Miko Marczyka – samochodu wykorzystywanego w rywalizacji na najwyższym europejskim poziomie. Podobną szansę otrzymali już najlepsi juniorzy w edycjach programu w 2024 i 2025 roku.

Na pierwsze „Mikołajki z Miko” zapraszają Miko Marczyk oraz ORLEN.