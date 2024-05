W najbliższych dniach pogodę w Polsce kształtować będzie wyż Uwe - poinformowali synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak przekazali, więcej chmur i opadów deszczu czeka nas pod koniec tygodnia. Będzie jednak dość ciepło.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał komunikat z prognozą pogody na najbliższy tydzień. Jak przekazał IMGW, "w najbliższych dniach pogodę w Polsce kształtować będzie pogodny wyż Uwe".

Wtorek. Do 24 stopni Celsjusza

Wtorek to prawdopodobnie najcieplejszy dzień w nadchodzącym tygodniu, choć może wystąpić małe i umiarkowane zachmurzenie, a na wschodzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu.

"Temperatura maksymalna od 18 do 23 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju, na krańcach zachodnich do 24 stopni, chłodniej w obszarach podgórskich Karpat (16 st. C) oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej (15 st.)" - poinformowali synoptycy IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany.

Środa. Słonecznie i chłodniej

W środę zachmurzenie będzie małe, a na wschodzie i w górach okresami umiarkowane.

Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, temperatura maksymalna wyniesie 15-16 stopni Celsjusza na wschodzie Polski, około 18 stopni w centrum kraju i do 20-21 stopni Celsjusza na zachodzie.

Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty.

Czwartek. Wiatr w porywach do 55 km/h

Na czwartek synoptycy przewidują, że zachmurzenie będzie małe - tylko na południowym-zachodzie umiarkowane, okresami duże. Tam wystąpić mogą przelotne opady deszczu.

"Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza na wschodzie, około 19 stopni w centrum, do 22 st. C miejscami na zachodzie i południu" - przekazał IMGW.

Wiatr umiarkowany i miejscami porywisty. Na północnym-zachodzie może wiać z prędkością do 55 km/h.

Piątek. 14 stopni Celsjusza na Helu

W piątek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północy i południu Polski mogą wystąpić przelotne opady deszczu.

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, temperatura maksymalna wyniesie od 18 do 22 stopni Celsjusza, chłodniej ma być w obszarach podgórskich Karpat (17 stopni) i w rejonie Helu (14 st. C).

Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty - na północnym zachodzie Polski nawet w porywach do 55 km/h.

Sobota i niedziela. Burze i nawet 23 stopnie

Synoptycy IMGW przewidują, że w sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a na południu - całkowite. Miejscami wystąpią opady deszczu, a w centrum i na wschodzie możliwe będą burze.

"Temperatura maksymalna od 10-13 stopni Celsjusza na południu, około 18 stopni w centrum, do 20-21 st. C na północy; nad morzem od 14 do 16 stopni Celsjusza" - przekazali synoptycy Instytutu.

W sobotę wiatr ma być słaby i umiarkowany, a na północnym zachodzie Polski, nad morzem oraz w czasie burz - porywisty.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Na północnym wschodzie kraju zachmurzenie ma być małe - tam bez opadów.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że w niedzielę temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 23 stopni Celsjusza. Wiatr ma być słaby i umiarkowany.

