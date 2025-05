Lato zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim rośnie ciekawość dotycząca tego, jakie warunki pogodowe będą panować w najpopularniejszych wakacyjnych destynacjach. Czy czeka nas gorące i słoneczne lato, czy też będziemy musieli przygotować się na zmienne warunki? Znamy już długoterminowe prognozy.

Wakacyjna prognoza pogody. Gdzie planować urlop? (zdjęcie ilustracyjne) / ALVARO CABRERA / PAP/EPA

Analizując długoterminowe i sezonowe prognozy modeli, musimy wziąć pod uwagę, że na rozwój wzorców pogodowych może wpływać wiele globalnych czynników. Do takich prognoz nie powinniśmy się zbytnio przywiązywać. Warto jednak zwracać na nie uwagę, planując urlop.

Wakacje 2025. Jaka temperatura?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozy oparte na amerykańskim modelu CFS.

Co z nich wynika? Przede wszystkim to, że choć temperatura powinna być wyższa od średniej, będzie to jednak niewielkie odchylenie od normy. Tak będzie praktycznie w całej Europie od czerwca do sierpnia.

Czy to oznacza, że kolejny rok nasz kontynent będzie zmagać się z falami morderczych upałów? Niekoniecznie. W najgorętszych miejscach odchylenie od średniej wyniesie maksymalnie 2 stopnie.

/ IMGW /

Wakacje 2025. Opady deszczu i nawałnice

Jeśli chodzi o opady deszczu - tutaj zła wiadomość szczególnie dla osób, które planują urlop we Włoszech. Kraj - według tych prognoz - przez całe lato może być zagrożony opadami.

W sierpniu i wrześniu trudna sytuacja może być też we Francji i Hiszpanii.

Dużo spokojniej ma być natomiast na Bałkanach i w Grecji. Wyjątkiem może być jednak lipiec, który w ogóle w południowej Europie może być stosunkowo wilgotny.

/ IMGW /

Wakacje 2025. A może Skandynawia?

Ciekawie także prezentuje się prognoza pogody dla Skandynawii. Chociaż na czerwiec zapowiadane są tam opady deszczu, to w okresie od lipca do września tych opadów może być zdecydowanie mniej, szczególnie w Finlandii i Szwecji.

Dodatkowo ma tam także być stosunkowo ciepło.