Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła alerty SMS-owe. Mieszkańcy 9. województw otrzymują ostrzeżenia przed silnym wiatrem, prognozowanym na najbliższą noc. W piątek i sobotę czeka nas pochmurna aura. W całym kraju mogą pojawić się opady śniegu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, który spowoduje gołoledź.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Uwaga! Dziś, w nocy i jutro rano silny wiatr (27/28.01). Możliwe utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz wolno stojące rzeczy" - alert o takiej treści został wysłany do mieszkańców nadmorskich powiatów województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego (powiaty: białogardzki, gryficki, kamieński, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński, Świnoujście, Gdynia, lęborski, pucki, Słupsk, słupski, Sopot, wejherowski).





Alert o treści: "Uwaga! W nocy i jutro rano silny wiatr (27/28.01). Możliwe utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz wolno stojące rzeczy" został wysłany do mieszkańców województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego (powiaty: białogardzki, gryficki, kamieński, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński, Świnoujście), mazowieckiego (powiaty: ciechanowski, gostyniński, grodziski, legionowski, miński, mławski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, Warszawa, warszawski zachodni, wołomiński, żuromiński, żyrardowski), pomorskiego - powiaty: (Gdynia, lęborski, pucki, Słupsk, słupski, Sopot), lubelskiego (powiaty: biłgorajski, Chełm, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki, tomaszowski, zamojski, Zamość).





Piątek pochmurny i z opadami. Możliwe burze

W piątek w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie możliwe przejściowe rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Początkowo na południu i w centrum możliwe krótkotrwałe burze i krupa śnieżna.

Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Sudetach o 5 cm, w Karpatach o 20 cm i tam opady okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. W trakcie opadów śniegu widzialność okresami ograniczona do 500 metrów.



Temperatura maksymalna od 1 stopnia na wschodzie do 5 stopni na północnym zachodzie. Na obszarach podgórskich Karpat od -2 stopni do 0 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem także silny od 30 km/h do 45 km/h, porywisty, po południu stopniowo słabnący, północno-zachodni i zachodni. Porywy wiatru do 70 km/h, na południu początkowo do 90 km/h, w Karpatach do 120 km/h, a w Sudetach do 140 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy pojawi się oblodzenie dróg i chodników

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami, w drugiej połowie nocy na zachodzie wzrastające do całkowitego. Miejscami opady śniegu, we wschodniej połowie kraju początkowo, na zachodzie w drugiej połowie nocy. Na krańcach zachodnich możliwy też deszcz ze śniegiem. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 7 cm.



Temperatura minimalna od -4 stopni na wschodzie do 0 stopni na zachodzie i 1 stopnia nad morzem, w rejonach podgórskich od -6 do -4 stopni. Spadek temperatury poniżej 0 stopni będzie miejscami powodować oblodzenie dróg i chodników. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wschodzie w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, a w Karpatach do 90 km/h oraz zamiecie i zawieje śnieżne.

W sobotę opady śniegu i marznącego deszczu

W sobotę w dzień zachmurzenie będzie całkowite z przejaśnieniami, tylko na południowym wschodzie początkowo małe i umiarkowane. Przemieszczające się z północnego zachodu na wschód opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w zachodniej połowie kraju w deszcz. Na południu i w centrum możliwe przejściowo opady marznącego deszczu, powodującego gołoledź. W północno-wschodniej części Polski przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.



Temperatura maksymalna od -1 stopnia na wschodzie, około 2 stopni w centrum, do 8 stopni na północnym zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat około -2 stopni. Wiatr umiarkowany, stopniowo wzmagający się do dość silnego, nad morzem dość silny i silny od 30 km/h do 45 km/h, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Porywy wiatru do 65 km/h, wieczorem na zachodzie do 75 km/h, nad morzem do 80 km/h, a w górach do 90 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.