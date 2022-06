To będzie upalna sobota w całej Polsce. Miejscami termometry pokażą ponad 32 stopnie C. Lokalnie mogą pojawić się burze. Wysoka temperatura będzie nam również towarzyszyć w przyszłym tygodniu.

To będzie upalny weekend w całej Polsce / Radek Pietruszka / PAP



W sobotę w wielu regionach Polski bardzo dużo słońca. Za zachodzie i południu okresami zachmurzenie duże, tam też możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem, które mogą pojawić się w powiatach żarskim i żagańskim, na południu woj. lubuskiego. Alerty obowiązują do godziny 20 w sobotę. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk określono na 70 proc.



Zgodnie z ostrzeżeniem, w obu powiatach są prognozowane burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Zagrzmi również na Dolnym Śląsku.



W ciągu dnia termometry pokażą od 27 stopni Celsjusza na wschodzie Polski, przez 30 stopni C. w centrum, do ponad 32 stopni C. na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

W lasach jest bardzo sucho!



