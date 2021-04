Mimo że mamy już połowę kwietnia – wiosenna pogoda nadal nie będzie nam towarzyszyła w najbliższym czasie. Przed nami kolejna chłodna noc z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i samego deszczu - poinformował PAP rzecznik i synoptyk IMGW-PIB Grzegorz Walijewski. Lokalnie mogą wystąpić oblodzenia dróg i chodników.

Opady śniegu w Zalesiu / Darek Delmanowicz / PAP

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadchodzącej nocy temperatura na obszarach podgórskich wyniesie od -4 do -2 st. C, a na pozostałym obszarze kraju od ok. 0 do 3 st. C.

Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Mazowszu, Ziemi Świętokrzyskiej oraz we wschodniej części województwa łódzkiego i na Górnym Śląsku wystąpią opady na poziomie od 10 do 15 mm.



Ten opad da od 10 do 15 cm świeżego śniegu. Więcej będzie go w południowych powiatach województw - od podkarpackiego przez małopolskie i śląskie i tam zostały wydane już ostrzeżenia drugiego stopnia - poinformował synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski.



Dodał, że alerty, które wydano we wtorek mówiły o tym, że w ciągu najbliższych 48 godzin może spaść do 30 cm śniegu. To się zgadza, bo wczoraj w wielu miejscach spadło powyżej 15 cm, a w górach nawet powyżej 20 cm śniegu - powiedział synoptyk.



Natomiast w północnych powiatach wspomnianych województw może spaść od 3 do 5 cm śniegu.



Z kolei na północy kraju bardziej prawdopodobne są opady deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Na zachodzie - jeżeli opad w ogóle nastąpi to będzie zdecydowanie mniejszy.



W nocy wiatr będzie nieprzyjemny, w górach jego porywy osiągną do 70 km/h i tam będzie on powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Poza obszarami górskimi wiatr będzie umiarkowany, silny będzie na Pomorzu Wschodnim.



IMGW ostrzegł również, że tam, gdzie nastąpią opady, lokalnie mogą pojawić się oblodzenia. Na pewno będzie trzeba uważać - szczególnie w Polsce centralnej i południowo-wschodniej - powiedział synoptyk IMGW.