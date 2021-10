​W niedzielę będziemy mieli kontynuację pogody z soboty. Nadal będzie słonecznie, bez opadów i z temperaturami od 9 do 16 stopni Celsjusza - powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zdj. ilustracyjne / Depositphotos

Według prognozy przygotowanej dla PAP przez Grażynę Dąbrowską, synoptyka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w niedzielę można spodziewać się pogody podobnej do tej z piątku i soboty.Nad Polską nadal będzie bardzo pogodnie, słonecznie i bez opadów. Na południu i północy kraju możliwe będzie niewielkie, lokalnie umiarkowane zachmurzenie. Jedynie w Karpatach zachmurzenie może wzrosnąć do dużego, ale z tych chmur też nie spodziewamy się opadów - zastrzega Dąbrowska.Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 9 do 14 stopni Celsjusza. Nieco cieplej - od 15 do 16 stopni C - może być lokalnie na Kujawach oraz w rejonie Zalewu Wiślanego. Wiał będzie słaby wiatr z kierunku południowego i południowo-wschodniego.