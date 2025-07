Znacznie szerszy obszar został objęty alertem II stopnia. W sumie w mniejszej lub większej części obowiązuje w 12 województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 60 mm do 80 mm, lokalnie 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad. Najbardziej intensywne opady spodziewane są w niedzielne popołudnie oraz w pierwszej połowie nocy z niedzieli na poniedziałek.

W sobotę alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim a także (w mniejszej lub większej części) przed burzami w województwach: podkarpackim, małopolskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim i lubelskim. Wszędzie tam burzom towarzyszyły silne opady deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie do 35 l/mkw. Wiatr w porywach do 80 km/h. Lokalnie spadnie grad.

W niedzielę przed południem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wszędzie tam, gdzie w sobotę obowiązywał alert pierwszego stopnia podwyższył ostrzeżenie do drugiego stopnia. Synoptycy spodziewają się tam opadów deszczu od 40 do 55 litra na metr kwadratowy. Prognoza meteorologiczna zakłada burze z porywami wiatru do 75 km/h, a także grad.

Ostrzeżenia hydrologiczne II stopnia

IMGW wydał także ostrzeżenia hydrologiczne II stopnia przed wezbraniami wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Obowiązują na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i opolskiego od niedzielnego poranka do godz. 16 w poniedziałek. Reszta Polski, z wyjątkiem północnego zachodu, jest objęta ostrzeżeniem hydrologicznym I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wody. Instytut poinformował w komunikacie, że największe wzrosty stanów wody będą miały miejsce od poniedziałku do wtorku (28-29 lipca) w zlewniach dopływów górnej Wisły.

Także w niedzielę o postawieniu Wojsk Obrony Terytorialnej w stan gotowości poinformował w serwisie X minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Ze względu na prognozowane burze i intensywne opady deszczu @terytorialsi zostali postawieni w stan gotowości w województwach do wsparcia działań w sytuacjach kryzysowych. Pozostajemy w stałym kontakcie z wojewodami, samorządowcami, służbami i dowódcami - jesteśmy gotowi do szybkiej reakcji tam, gdzie będzie to konieczne!" - napisał szef resortu obrony.