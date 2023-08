Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiedział upalną pogodę, która zacznie się od niedzieli. Temperatura w wielu miejscach w Polsce może przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Upałom towarzyszyć będą również opady deszczu, a nawet burze i grad.

Zdjęcie ilustracyjne / Thomas Warnack / PAP/DPA

W sobotę wschodnia połowa kraju będzie słoneczna i bez opadów. Temperatura maksymalna na Warmii i Mazurach wyniesie do 27 stopni. Na zachodzie kraju może pojawić się więcej chmur, ale również będzie ciepło. Temperatura może tam osiągnąć 30 stopni.

Nad morzem słupki rtęci pokażą od 23 do 25 kresek, a na Podhalu będzie ok. 23 stopni.

Na krańcach północno zachodnich mogą pojawić się opady deszczu lub słabe burze.

Niedziela

W niedzielę na zachodzie i w centrum kraju zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego. W przeważającej części Polski wystąpią przelotne opady deszczu. Jedyną strefą bez opadów będzie Lubelszczyzna i Podkarpacie. W strefie opadów mogą wystąpić także burze. Najgroźniejsze mogą pojawić się na Dolnym Śląsku. Silniejsze opady deszczu mogą osiągnąć do około 30 mm, a porywy wiatru - do 70 km/h.

W centrum kraju, na Mazurach i w okolicach Olsztyna również mogą występować słabe burze z porywistym wiatrem. Temperatura maksymalna do 31 stopni w centrum kraju. Nad morzem chłodniej - do około 22 stopni, na Podhalu - do 27.

Poniedziałek

W poniedziałek strefa opadowa przejdzie przez Ziemię Lubuską, Mazowsze, aż po Suwalszczyznę. Na tym terenie możliwe będą również burze, lecz już nie tak silne, jak w niedzielę, z porywami wiatru do 65 km/h i opadami do około 15-20 mm.

Na Pomorzu i południu kraju bez opadów. Tam będzie dużo słońca. Najcieplej będzie na południu kraju - do 31 stopni. Nad morzem temperatura słupki rtęci wskażą ok. 23 "kresek", a na zachodzie będzie ok. 27 stopni.

Wtorek

Wtorek będzie najcieplejszym dniem długiego weekendu. Temperatura wyniesie 32-33 stopnie na południowym wschodzie i w centrum kraju. Nad morzem spodziewać się możemy około 25 stopni, a na Podhalu - do 27.

Strefa burz i opadów obejmie zachodnią i północną część Polski. Burze mogą być silniejsze, z opadami gradu i z porywami wiatru do 70 km/h.