Jaka będzie pogoda na majówkę? Od odpowiedzi na to pytanie zależą plany wielu Polaków na najbliższe dni. Najnowsze pogodowe informacje ma dla nas Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak podaje IMGW, czeka nas zmienna temperatura i przelotne opady.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Obszar podwyższonego ciśnienia, z chłodną masą powietrza, przyniesie na przełomie kwietnia i maja dość stabilną pogodę, ale z dużymi różnicami temperatury w ciągu doby - informuje IMGW.

Na północy Polski i w rejonach podgórskich nadal możliwe będą przymrozki. W kolejnych dniach mogą pojawiać się lokalne niewielkie opady przelotnego deszczu.

Co nas czeka w piątek, 29 kwietnia?

Zachmurzenie w piątek będzie umiarkowane. Po południu będzie wzrastać do dużego, zwłaszcza na wschodzie, gdzie pojawią się słabe opady deszczu.

W nocy z piątku na sobotę miejscami mgła do 300 m. Temperatura minimalna od -1°C w rejonie Kaszub i Pojezierza Pomorskiego do 4-5°C w centrum i na zachodzie. Na północy kraju możliwy spadek temperatury przy gruncie do -3°C - informują synoptycy.

Temperatura maksymalna w dzień będzie wynosiła od 13°C na wschodzie do 17°C na zachodzie, nad morzem i na Podhalu chłodniej - około 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Sobota, 30 kwietnia: Niewielkie ocieplenie

W sobotę IMGW zapowiada dość słoneczne niebo, jedynie w centrum i na wschodzie po południu możliwe niewielkie opady deszczu.

Cytat W nocy i nad ranem lokalnie przymrozki, na północy i północnym wschodzie kraju z temperaturą przy gruncie do -3°C. Temperatura minimalna od -1°C ma Kaszubach i Pojezierzu Pomorskim, około 0°C na Mazurach i Podhalu, do 5°C w centrum i na południowym zachodzie - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 14°C do 18°C, jedynie nad morzem od 10°C do 13°C. Wiatr słaby, północno-wschodni.

Niedziela i poniedziałek, 1 i 2 maja. Możliwe burze

W niedzielę i poniedziałek czeka nas zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Po południu możliwe przelotne, na ogół słabe, opady deszczu. W niedzielę na Pomorzu padać może już od rana. Na wschodzie możliwe burze.

Cytat Temperatura minimalna od 2-4°C na północny i północnym wschodzie do 6-8°C na południu. Na północnym wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki do -2°C. Temperatura maksymalna w dzień od 14°C do 18°C, chłodniej jedynie nad morzem około 9-11°C - podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, ze zmiennych kierunków.

Wtorek, 3 maja. Będzie chłodniej

We wtorek będzie nieco chłodniej. Na północy kraju na ogół pogodnie i bez opadów, na pozostałym obszarze miejscami pojawi się przelotny deszcz.

Temperatura minimalna od 5°C do 7°C. Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C, jedynie nad morzem od 8°C do 11°C - informują synoptycy.

Wiatr słaby i umiarkowany, na północy kraju porywisty, przeważnie północno-zachodni.

Po majówce pogoda bez większych zmian

W środę i w czwartek zachmurzenie zmienne, okresy z dużą ilością chmur i słabym deszczem będą się przeplatały z przebłyskami słońca. Niewielkie opady głównie na południowym wschodzie kraju. W nocy możliwe przymrozki.

Temperatura minimalna od -1°C na północnym wschodzie, około 0°C na Kaszubach i Pomorzu, do 3°C w centrum i 8-9°C na południu i południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 15°C do 18°C, jedynie nad morzem chłodniej około 12°C - podaje instytut.

Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.