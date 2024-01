Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed oblodzeniem, które obejmują północną i wschodnią część Polski. Dodatkowo m.in. na Lubelszczyźnie i Podlasiu spodziewane są zawieje i zamiecie śnieżne.

Trudne warunki drogowe na trasie z Warszawy do Bydgoszczy w okolicach miejscowości Milewko / Leszek Szymański / PAP

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem obejmują praktycznie połowę Polski. Granica przebiega na linii wyznaczanej na północy przez Świnoujście, a na południu - przez granice powiatu tomaszowskiego na Lubelszczyźnie.

Pługopiaskarka w Warszawie / Szymon Łabiński / PAP

Na obszarze objętym ostrzeżeniami prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna ma wynieść od -4 do -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do -6 stopni.

Ostrzeżenia przed oblodzeniem obowiązują do godz. 9 w niedzielę.

Dla Podlasia, części Lubelszczyzny i Mazowsza wydano też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi, obowiązujące do godz. 23. "Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, lokalnie do 40 km/h, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich" - podaje IMGW.

Jak informuje IMGW, w nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami, głównie na zachodzie. Miejscami możliwe są opady śniegu, tylko nad morzem deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie lokalnie wystąpią mgły.

Zaśnieżone ulice w Warszawie / Szymon Łabiński / PAP

Temperatura minimalna wyniesie od -6 do -2 stopni, tylko na Podlasiu od -12 do -8 stopni.