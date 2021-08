W nocy lokalnie są spodziewane mgły, które ograniczą widzialność do 300 m - mówi synoptyk IMGW Ewa Łapińska. We wschodniej połowie kraju i na południowym wschodzie może przelotnie padać deszcz. Opady i burze możliwe są także nad morzem.

W nocy możliwe są burze nad morzem, zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W nocy spodziewane jest spore zachmurzenie, ale z przejaśnieniami. Początkowo jeszcze we wschodniej połowie kraju i na południowym wschodzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu - informuje synoptyk. Dodała, że przelotny deszcz oraz burze możliwe są także nad morzem.

Będzie dość chłodno: najzimniej, 11 stopni Celsjusza na Podlasiu. Około 13-14 stopni będzie w centrum kraju, a 15-16 na południu Polski. Gdzieniegdzie mogą pojawić się mgły i zamglenia - najgęstsze z nich ograniczą widzialność do 300 m. Wiatr będzie słaby.



Jaka pogoda będzie w sobotę?

W sobotę na zachodzie i w centrum będzie raczej pogodnie. Jeszcze rano na wschodzie i na południowym wschodzie mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Nad morzem też gdzieniegdzie może być przelotny deszcz, ale to będzie słaby, krótkotrwały deszcz - mówiła synoptyk.



Najzimniej będzie nad morzem i na Podhalu, gdzie temperatury oscylować będą wokół 18 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą ok. 20 kresek. W centrum kraju będzie ok. 22 stopni, a na zachodzie - 25 stopni Celsjusza. W górach mogą pojawić się burze. Nie powinny być gwałtowne, ale może zagrzmieć i popadać - powiedziała Łapińska.

