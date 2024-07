Będzie bardzo gorąco. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, części woj. mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i dla niektórych powiatów w woj. podlaskim, wielkopolskim i dolnośląskim.

Ostrzeżenie to obowiązuje w zależności od powiatu albo do środy 17 lipca do godz. 20.30 albo od poniedziałku 15 lipca od godz. 14.00 do wtorku do godz. 19.00.