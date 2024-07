Zamiast płynąć na wschód, popłynęły na zachód. Obserwatorzy zastanawiają się, co wyczyniają okręty rosyjskiej Floty Północnej. Moskwa nie podaje żadnych oficjalny informacji na temat planów swojej floty.

Rosyjski okręt podwodny Kazań / Joaquin Hernandez/Xinhua News / East News

Okręt podwodny z napędem atomowym Tambow, niszczyciel Admirał Lewczenko i okręt desantowy Iwan Grien przepłynęły pod mostem Wielkiego Bełtu i opuszczają Morze Bałtyckie.

Nie byłoby w tym absolutnie nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że statki należące do Floty Północnej Federacji Rosyjskiej niedawno wpłynęły na Bałtyk, po to, by wziąć udział w wielkiej paradzie morskiej w Petersburgu. Ta odbędzie się 28 lipca i stanowić będzie tradycyjny doroczny pokaz siły, w którym bierze udział Władimir Putin.

Trzy rosyjskie okręty skierowały się już w rejon Zatoki Fińskiej, gdy niespodziewanie je zawrócono.

Manewry zaobserwowała marynarka wojenna Danii, a także grupa entuzjastów Under Broen (Pod Mostem), która zamieściła w mediach społecznościowych fotografie statków płynących na zachód. Zdjęcia zrobiono 14 lipca między godziną 6 i 7 czasu środkowoeuropejskiego.

/ Kurt Pedersen

Oficjalnego komunikatu z Rosji nie ma

Dlaczego Flota Północna przerywa misję do Petersburga? Nie wiadomo.

Serwis The Barents Observer spekuluje, że okręty wojenne mogłyby wypłynąć na Skagerrak (jedna z cieśnin położonych między Danią, Szwecją i Norwegią) i Morze Północne i stamtąd po kilku dniach wrócić do Petersburga na obchody Dnia Marynarki.

Jeżeli statki popłyną na północ, w kierunku Morza Barentsa, będą opływać wybrzeże Norwegii przez najbliższe dni.

Co ciekawe w tamtym rejonie operuje już inny okręt podwodny z napędem atomowym. To Kazań - najnowocześniejszy statek klasy Jasień, który niedawno przepłynął Atlantyk, dobił do wybrzeży Kuby i pojawił się w Hawanie , co wywołało wściekłość w Waszyngtonie.

Święto Marynarki Wojennej jest obchodzone w Federacji Rosyjskiej w ostatnią niedzielę lipca. Jak każda parada wojskowa w Rosji, także manewry na morzu gromadzą tłumy widzów i polityczną śmietankę kraju z Władimirem Putinem na czele.