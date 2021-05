"W piątek od północnego zachodu nad Polską przemieszczać się będą burze z porywami wiatru do ok. 70 km/h, a nad morzem nawet 80 km/h. Padać będzie przelotny deszcz" - prognozuje dyżurny synoptyk Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Krzysztof Salanyk. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego. Burze i opady deszczu mają się też pojawić w sobotę i niedzielę.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

IMGW prognozuje, że termometry wskażą w piątek od 16 do 21 stopni Celsjusza. Synoptyk powiedział, że Polska w piątek znajdzie się w zasięgu niżu wraz z frontem, który przyniesie przelotne opady deszczu i burze.

Przesuwać się one będą z północnego zachodu kraju. IMGW wydało ostrzeżenia dla województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Burzom towarzyszyć mogą porywy wiatru osiągające do 70 km/h. Silniej zawieje w pasie nadmorskim, nawet do 80 km/h.

Burze postępować będą w miarę upływu dnia w kierunku wschodnim. Pod wieczór obejmą swym zasięgiem centrum kraju, a z piątku na sobotę przemieszczą się dalej na wschód.

W dalszym ciągu mamy pogodę dość pochmurną, wilgotną, z dużą ilością przelotnych opadów deszczu i z burzami - zwrócił uwagę Salanyk.

Pogoda na sobotę

W sobotę spodziewajmy się umiarkowanego zachmurzenia. Chmury nie będą nam jednak towarzyszyć przez cały dzień, pojawią się przejaśnienia. Jeszcze przed południem na Górnym Śląsku, w Małopolsce oraz w województwie świętokrzyskim i na Mazowszu będzie przelotnie padać. Po południu możliwe burze na Pomorzu i w zachodniej części kraju.

Jak podaje TVN Meteo, najcieplej będzie na Podkarpaciu - 18 stopni. 16 stopni pokażą termometry w centrum kraju, a 15 C na Warmii i Suwalszczyźnie.

Pogoda na niedzielę

Koniec tygodnia będzie pochmurny. W całym kraju przelotne deszcze. Na wschodzie i w centrum kraju prognozowane są burze. Znów najcieplej będzie na Podkarpaciu 18 st. C, chłodniej na Podlasiu - 14 st. C. Wiatr podczas burz może osiągnąć w porywach 80 km/h.



