Wtorek zapowiada się ciepło i słonecznie – zapewnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wciąż jednak możliwe są zachmurzenia, a lokalnie – opady deszczu Należy liczyć się z tym, że gdzieniegdzie wystąpią burze, w niektórych przypadkach z gradem; będą to zjawiska nieliczne, lecz rozproszone po całym kraju - powiedział PAP synoptyk IMGW Szymon Ogórek.

Łąka Motyli w Pomiechówku / Rafał Guz / PAP

Zgodnie z prognozą Instytutu we wtorek - podobnie jak w poniedziałek - cały czas będą występować przelotne opady deszczu i lokalne burze, podczas których porywy wiatru osiągną do 55 km/h.

W nocy temperatura wyniesie od 3 do 7 stopni Celsjusza, natomiast w dzień od 10 do 15 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie na obszarach podgórskich.



Synoptyk IMGW Szymon Ogórek zapewnia, że nie należy się spodziewać dużych zmian w pogodzie, w porównaniu z poniedziałkiem. Zachmurzenie będzie umiarkowane, wzrastające czasami do dużego, zwłaszcza w godzinach popołudniowych - powiedział. Należy liczyć się z tym, że wystąpi możliwość lokalnych burz z opadami do 10 mm. Te burze będą lokalne, czyli nie wszędzie, ale ich występowanie możliwe jest w całym kraju - dodał.



Burzom towarzyszyć może silniejszy wiatr oraz opady drobnego gradu. Będą to zjawiska bardzo nieliczne, ale rozproszone po wielu miejscach w kraju. Najmniejsze ryzyko ich wystąpienia będzie na krańcach północnych kraju, zwłaszcza na wybrzeżu - powiedział synoptyk.