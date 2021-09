​Dzisiaj do końca dnia mieszkańcom znacznej części kraju towarzyszyć będą przelotne deszcze i burze. Jak powiedziała Małgorzata Tomczuk, synoptyk IMGW, dla 10 województw południowej i wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia przed burzami z deszczem.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Dodała, że zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. W południowej, centralnej i wschodniej części kraju spodziewane są burze, w czasie których może spaść do 30 mm deszczu.

Można powiedzieć, że w niedzielę deszcz może zawitać do każdego zakątka kraju. W części północno-zachodniej będą to przelotne deszcze. Na pozostałym obszarze, czyli w pasie województw wzdłuż południowej granicy, przez centrum po wschód i północny-wschód, spodziewamy się już burz z opadami deszczu dochodzącymi do 30 mm i wiatrem dochodzącym do 75 km/h - powiedziała Tomczuk.

Na stronie IMGW opublikowano informację o wydanych ostrzeżeniach przed burzami z deszczem dla dziesięciu województw południowej i wschodniej części kraju, gdzie (za wyjątkiem woj. podkarpackiego) w najbliższych godzinach może padać i grzmieć.

Ostrzeżenia 1 stopnia wydano dla województw:

Warmińsko-mazurskiego

Podlaskiego

Mazowieckiego

Lubelskie

Świętokrzyskie

małopolskiego

Śląskiego

Łódzkiego

Opolskiego

Dolnośląskiego

Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 18 do 20 stopni na Wybrzeżu i zachodnich krańcach Polski, przez około 25 stopni w centrum, do 25-26 stopni C. na krańcach wschodnich.

W nocy burze i deszcze zaczną zanikać. Lokalnie mogą wystąpić mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Z niedzieli na poniedziałek temperatura spadnie do około 10 stopni C. w dolinach górskich i 12-15 stopni C. w pozostałych częściach kraju.