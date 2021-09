W niedzielę deszczowe chmury i burze będą się przesuwały z zachodu do centrum i wschodniej części Polski - zapowiada Małgorzata Tomczuk, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas burz lokalnie wiatr może osiągnąć prędkość do 75 km/h. W ciągu dnia, najwięcej przejaśnień, mogą się spodziewać mieszkańcy południowo-wschodniej części kraju.

Synoptyk IMGW: Niedziela w części kraju upłynie pod znakiem deszczu / Darek Delmanowicz / PAP

"W ciągu dnia deszczowe chmury będą przesuwały się na wschód, obejmując coraz większe obszary kraju. O ile na zachodzie i północy należy spodziewać się przelotnego deszczu, to na wschodzie będą to opady dochodzące do około 20 mm i burze. Popadać może także na południu kraju. W czasie burz wiatr będzie porywisty, osiągający prędkość do 75 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza nad morzem i w dolinach górskich, 22 stopni na krańcach zachodnich, 24-25 stopni w centrum, do 25 stopni na wschodzie i południu kraju" - zaznacza synoptyk Małgorzata Tomczuk.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, po północy stopniowo zanikające. Początkowo na południowym wschodzie również burze. Lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 10 st.C do 15 st.C, na wybrzeżu do 17 st.C, w rejonach podgórskich Karpat od 5 st.C do 10 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na wybrzeżu dość silny i porywisty, zachodni.



W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu, na południu Małopolski i Podkarpacia możliwe burze, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 mm. Temperatura maksymalna od 18 st.C na północy do 23 st.C na południu, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat od 17 st.C do 19 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, przeważnie zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.