Niemieccy kibice żądają likwidacji systemu VAR. Weekendowe rozgrywki zagrożone?

VAR będzie wdrożony dopiero od drugiej rundy
W rozpoczynającej się pierwszej fazie Pucharu Niemiec – w której wystąpią 64 drużyny – sędziowie nie będą korzystać z pomocy wideo ze względów technicznych i finansowych. System VAR zostanie wprowadzony po raz pierwszy w tym sezonie od drugiej rundy.
Wśród kibiców uczestniczących w rozgrywkach drużyn pojawiają się napięcia i zamiary protestu. W tych środowiskach miało krążyć oświadczenie, które opublikowała w czwartek agencja DPA.
„To zniszczyło najbardziej emocjonujące elementy piłki nożnej”
„Chcemy oglądać piłkę nożną taką, jaka powinna być w rozpoczynającej się właśnie pierwszej rundzie pucharu – bez systemu VAR, a tym samym autentyczną, bezpośrednią i pełną emocji. Pragniemy trwale powrócić do tego stanu i dlatego wzywamy do zniesienia systemu wideoweryfikacji (VAR) w niemieckiej piłce nożnej” – można przeczytać w oświadczeniu.
„Podczas gdy piłka nożna czerpie siłę z intensywności i rytmu, długotrwałe przerwy znacząco zakłócają płynność gry. Jesteśmy również boleśnie świadomi, że zniszczyło to najbardziej emocjonujące elementy tej dyscypliny” – utrzymują fani.
Weekendowe mecze zagrożone?
„Nawet kibice, którzy początkowo byli otwarci na tę innowację i oceniali ją pozytywnie, po dziewięciu latach przyznają, że system VAR zasadniczo zmienił charakter gry” – podsumowali kibice.
Kibice już wcześniej przerywali mecze w Niemczech, używając piłek tenisowych lub środków pirotechnicznych. Finał Pucharu Niemiec w zeszłym sezonie rozgrywano w chmurze dymu z fajerwerków z odpalonych rac. Był to wyraz dezaprobaty względem wysokich cen biletów na spotkanie w Berlinie, pomiędzy Bayernem Monachium a VfB Stuttgart, oraz zbyt surowych kar dyscyplinarnych za incydenty na trybunach.
Nowe uprawnienia asystenta sędziego ds. wideo
W nadchodzących rozgrywkach w Niemczech uprawnienia asystenta sędziego ds. wideo mają zostać rozszerzone. Będzie on mógł interweniować, jeśli zawodnik zostanie niesłusznie wyrzucony z boiska za drugą żółtą kartkę, a także skorygować decyzję sędziego, jeśli ostrzeżeniem lub wyrzuceniem z boiska zostanie objęty niewłaściwy piłkarz. W przeciwieństwie do mistrzostw świata VAR nie będzie jednak interweniował w przypadku błędnego przyznania rzutu rożnego.
Nowy sezon piłkarski w Niemczech rozpoczyna się w piątek, m.in. meczami pucharowymi z udziałem drużyn Bundesligi – Eintrachtu Frankfurtu i Stuttgartu – z przeciwnikami z niższych lig. Pierwsza runda zakończy się w poniedziałek.