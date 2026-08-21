Niemieccy kibice żądają likwidacji systemu VAR. Weekendowe rozgrywki zagrożone?

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Czarne chmury wiszą nad 1. rundą piłkarskiego Pucharu Niemiec w nadchodzący weekend. Rozgrywki mogą zostać poważnie zakłócone – kibice planują masowe protesty przeciwko stosowaniu technologii wideo (VAR) podczas najbliższych meczów. Domagają się zniesienia tego systemu, argumentując, że niszczy ona emocje i generuje długie przerwy w grze.

VAR będzie wdrożony dopiero od drugiej rundy

W rozpoczynającej się pierwszej fazie Pucharu Niemiec – w której wystąpią 64 drużyny – sędziowie nie będą korzystać z pomocy wideo ze względów technicznych i finansowych. System VAR zostanie wprowadzony po raz pierwszy w tym sezonie od drugiej rundy.

Wśród kibiców uczestniczących w rozgrywkach drużyn pojawiają się napięcia i zamiary protestu. W tych środowiskach miało krążyć oświadczenie, które opublikowała w czwartek agencja DPA.

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„To zniszczyło najbardziej emocjonujące elementy piłki nożnej”

„Chcemy oglądać piłkę nożną taką, jaka powinna być w rozpoczynającej się właśnie pierwszej rundzie pucharu – bez systemu VAR, a tym samym autentyczną, bezpośrednią i pełną emocji. Pragniemy trwale powrócić do tego stanu i dlatego wzywamy do zniesienia systemu wideoweryfikacji (VAR) w niemieckiej piłce nożnej” – można przeczytać w oświadczeniu.

„Podczas gdy piłka nożna czerpie siłę z intensywności i rytmu, długotrwałe przerwy znacząco zakłócają płynność gry. Jesteśmy również boleśnie świadomi, że zniszczyło to najbardziej emocjonujące elementy tej dyscypliny” – utrzymują fani.

Weekendowe mecze zagrożone?

„Nawet kibice, którzy początkowo byli otwarci na tę innowację i oceniali ją pozytywnie, po dziewięciu latach przyznają, że system VAR zasadniczo zmienił charakter gry” – podsumowali kibice.

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Nowe uprawnienia asystenta sędziego ds. wideo

W nadchodzących rozgrywkach w Niemczech uprawnienia asystenta sędziego ds. wideo mają zostać rozszerzone. Będzie on mógł interweniować, jeśli zawodnik zostanie niesłusznie wyrzucony z boiska za drugą żółtą kartkę, a także skorygować decyzję sędziego, jeśli ostrzeżeniem lub wyrzuceniem z boiska zostanie objęty niewłaściwy piłkarz. W przeciwieństwie do mistrzostw świata VAR nie będzie jednak interweniował w przypadku błędnego przyznania rzutu rożnego.

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