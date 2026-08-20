Mundial w Disneylandzie i mecz Izrael–Palestyna. Szalony plan szefa FIFA ujawniony

RMF24

Gianni Infantino, szef FIFA, planował zorganizować mistrzostwa świata do lat 15 z udziałem 211 drużyn. Ceremonia otwarcia i zamknięcia miała odbyć się w Disneylandzie na Florydzie. Turniej miał otworzyć mecz Izrael - Palestyna. O kolejnym kontrowersyjnym pomyśle Infantino napisał portal „The Atlhletic”.

Kilkanaście dni temu kibiców i działaczy piłkarskich z całego świata zbulwersowały informacje o planie Gianniego Infantino utworzenia spółki komercyjnej w celu sprzedaży części organizacji seniorskich mistrzostw świata prywatnym inwestorom. Kluczowym inwestorem miał być fundusz Thrive Capital kierowany przez amerykańskiego przedsiębiorcę Joshuę Kushnera (brata zięcia prezydenta USA). Plan spalił na panewce z powodu ogromnej krytyki, która spadła na szefa FIFA.

Mundial w Disneylandzie

Amerykański magazyn „The Atlhletic” ujawnił tymczasem kolejny, kontrowersyjny pomysł Infantino.

Szef FIFA miał rozpocząć w zeszłym roku rozmowy na temat organizacji MŚ do lat 15 z udziałem 211 drużyn. Zespoły miały zostać podzielone na 32 grupy po sześć lub siedem drużyn. Chociaż organizacja otwarcie omawiała w grudniu 2025 roku ten plan przewidujący mniejsze boiska i krótszy czas meczów, to nigdy publicznie nie sugerowano, że taki pomysł mógłby zostać skomercjalizowany.

Prezydent FIFA podobno ogłosił nabór wniosków, którego celem było wypromowanie swoistego „festiwalu piłkarskiego", inspirowanego Little League World Series w baseballu, corocznymi rozgrywkami dla młodych zawodników.

Dyskusje prowadzone przez Szwajcara zostały podobno zawieszone przed tegorocznym mundialem. Projekt mieli zainicjować biznesmeni, w tym Juan Carlos Rodriguez, były prezes meksykańskiej federacji, przy wsparciu Eldridge Industries, holdingu kierowanego przez Todda Boehly'ego, również prezesa londyńskiej Chelsea.

Grupa biznesmenów opracowała szczegółową propozycję wstępnej wersji zawodów, pierwotnie przeznaczonych wyłącznie dla chłopców. Organizatorzy podobno prowadzili również rozmowy ze stacją ESPN w sprawie transmisji w kompleksie Wide World of Sport, położonym obok Disneylandu w Orlando.

Mecz Palestyna-Izrael

Jak podkreślają media, Infantino pragnął przy tej okazji „przeobrazić się w przywódcę pokoju w królestwie konsumpcjonizmu".

Planował zorganizować mecz otwarcia między Izraelem i Palestyną.

Przypomnijmy, że w kwietniu w kanadyjskim Vancouver, podczas ostatniego kongresu FIFA, próbował wymusić podanie ręki między członkami federacji obu krajów. „Ten symboliczny gest, jak i hollywoodzki scenariusz szybko, jeżeli w ogóle, się nie ziści" - prognozują dziennikarze.