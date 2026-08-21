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Czterech piłkarzy-amatorów zginęło w strzelaninie. Tragedia w Meksyku

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 sierpnia (07:20)

Czterej zawodnicy zginęli w strzelaninie, do której doszło po amatorskim meczu piłki nożnej w stanie Guanajuato w środkowym Meksyku – podały w czwartek miejscowe media. Motyw ataku nie jest znany, ale w regionie aktywny jest jeden z karteli narkotykowych.

Czterech piłkarzy-amatorów zginęło w strzelaninie. Tragedia w Meksyku
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Strzelanina po meczu w Meksyku

Do strzelaniny doszło w środę wieczorem, gdy zawodnicy jechali do domów po meczu – przekazał dziennik „El Universal”. Gazeta podała, że zostali oni dwukrotnie zaatakowani przez uzbrojonych napastników. W pierwszym ataku zginęły trzy osoby, a jedna została ranna. W drugim zabito kolejnego mężczyznę.

Podejrzenia wskazują, że amatorscy piłkarze znaleźli się „w krzyżowym ogniu” w strzelaninie pomiędzy dwiema zwaśnionymi grupami przestępczymi – przekazała przedstawicielka miejscowych władz, cytowana przez agencję EFE. Media nie przedstawiły jak dotąd żadnych hipotez dotyczących motywu ataku ani jego sprawców.

Guanajuato – jeden z najniebezpieczniejszych regionów

Sprawę bada prokuratura stanu Guanajuato. Ten leżący w środkowej części Meksyku region jest jednym z najbardziej niebezpiecznych w kraju.

Przypomnijmy, w styczniu w pobliżu miasta Salamanca w tym stanie grupa uzbrojonych napastników otworzyła ogień do tłumu na boisku piłkarskim, zabijając 11 osób i poważnie raniąc 12 kolejnych. Władze przypisały ten atak działającemu w regionie Kartelowi Świętej Róży z Limy (Cartel Santa Rosa de Lima).


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: strzelanina Meksyk
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