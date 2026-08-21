Czterech piłkarzy-amatorów zginęło w strzelaninie. Tragedia w Meksyku

Strzelanina po meczu w Meksyku
Do strzelaniny doszło w środę wieczorem, gdy zawodnicy jechali do domów po meczu – przekazał dziennik „El Universal”. Gazeta podała, że zostali oni dwukrotnie zaatakowani przez uzbrojonych napastników. W pierwszym ataku zginęły trzy osoby, a jedna została ranna. W drugim zabito kolejnego mężczyznę.
Podejrzenia wskazują, że amatorscy piłkarze znaleźli się „w krzyżowym ogniu” w strzelaninie pomiędzy dwiema zwaśnionymi grupami przestępczymi – przekazała przedstawicielka miejscowych władz, cytowana przez agencję EFE. Media nie przedstawiły jak dotąd żadnych hipotez dotyczących motywu ataku ani jego sprawców.
Guanajuato – jeden z najniebezpieczniejszych regionów
Sprawę bada prokuratura stanu Guanajuato. Ten leżący w środkowej części Meksyku region jest jednym z najbardziej niebezpiecznych w kraju.
Przypomnijmy, w styczniu w pobliżu miasta Salamanca w tym stanie grupa uzbrojonych napastników otworzyła ogień do tłumu na boisku piłkarskim, zabijając 11 osób i poważnie raniąc 12 kolejnych. Władze przypisały ten atak działającemu w regionie Kartelowi Świętej Róży z Limy (Cartel Santa Rosa de Lima).