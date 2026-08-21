Czterech piłkarzy-amatorów zginęło w strzelaninie. Tragedia w Meksyku

RMF24

Czterej zawodnicy zginęli w strzelaninie, do której doszło po amatorskim meczu piłki nożnej w stanie Guanajuato w środkowym Meksyku – podały w czwartek miejscowe media. Motyw ataku nie jest znany, ale w regionie aktywny jest jeden z karteli narkotykowych.

Strzelanina po meczu w Meksyku

Do strzelaniny doszło w środę wieczorem, gdy zawodnicy jechali do domów po meczu – przekazał dziennik „El Universal”. Gazeta podała, że zostali oni dwukrotnie zaatakowani przez uzbrojonych napastników. W pierwszym ataku zginęły trzy osoby, a jedna została ranna. W drugim zabito kolejnego mężczyznę.

Podejrzenia wskazują, że amatorscy piłkarze znaleźli się „w krzyżowym ogniu” w strzelaninie pomiędzy dwiema zwaśnionymi grupami przestępczymi – przekazała przedstawicielka miejscowych władz, cytowana przez agencję EFE. Media nie przedstawiły jak dotąd żadnych hipotez dotyczących motywu ataku ani jego sprawców.

Za szalupę służyła im lodówka. Rybacy dryfowali pięć dni po Pacyfiku Dwóch rybaków po zatonięciu ich łodzi przez pięć dni dryfowało po Pacyfiku na przenośnej lodówce. Uratowała ich meksykańska marynarka około 240 kilometrów od wybrzeża stanu Chiapas, w pobliżu granicy z Gwatemalą.

Guanajuato – jeden z najniebezpieczniejszych regionów

Sprawę bada prokuratura stanu Guanajuato. Ten leżący w środkowej części Meksyku region jest jednym z najbardziej niebezpiecznych w kraju.

Przypomnijmy, w styczniu w pobliżu miasta Salamanca w tym stanie grupa uzbrojonych napastników otworzyła ogień do tłumu na boisku piłkarskim, zabijając 11 osób i poważnie raniąc 12 kolejnych. Władze przypisały ten atak działającemu w regionie Kartelowi Świętej Róży z Limy (Cartel Santa Rosa de Lima).