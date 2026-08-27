Losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów. Zapowiadają się hitowe starcia

RMF24

W Monako odbyło się losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów. Debiutujący w rozgrywkach Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem trafił na gigantów europejskiej piłki. FC Porto, gdzie występują Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, również nie będzie miało łatwej drogi. Sprawdź, kto z kim zagra i jak wygląda terminarz najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych w Europie.

Polacy na europejskich boiskach

Tegoroczna edycja Ligi Mistrzów zapowiada się wyjątkowo emocjonująco dla polskich kibiców. Sabah Baku, z reprezentantem Polski Tymoteuszem Puchaczem w składzie, zadebiutuje w fazie ligowej i od razu zmierzy się z prawdziwymi gigantami – Barceloną, Arsenalem Londyn, Borussią Dortmund oraz Manchesterem United. To nie koniec wyzwań, bo na drodze azerskiego klubu staną także Napoli, Villarreal, Slavia Praga i Viking FK Stavanger.

FC Porto, gdzie występują Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, również nie może narzekać na brak wyzwań. Portugalczycy zagrają m.in. z Manchesterem City, Liverpoolem, PSV Eindhoven, Betisem Sewilla, Napoli, Feyenoordem, Slavią Praga i LASK Linz.

RC Lens z Maikiem Nawrockim i Michałem Skórasiem w składzie czeka rywalizacja z dwiema angielskimi potęgami – Manchesterem City i Liverpoolem.

Inter Mediolan Piotra Zielińskiego stanie naprzeciwko Liverpoolu, Realu Madryt, Club Brugge, Borussii Dortmund, Szachtara Donieck, Feyenoordu Rotterdam, VfB Stuttgart i Slovana Bratysława.

Barcelona, której bramki strzeże Wojciech Szczęsny, zagra z Manchesterem City, PSG, Aston Villą, Sportingiem, Feyenoordem, Galatasaray, Como i Sabah FK.

Aston Villa z Mattym Cashem w składzie zmierzy się z PSG, Barceloną, Borussia Dortmund, Club Brugge, Fenerbahce, Galatasaray, Viking i Slavią.

Hity fazy ligowej: Giganci kontra giganci

Na kibiców czekają prawdziwe piłkarskie szlagiery. Paris Saint-Germain, broniący tytułu, zmierzy się z Barceloną oraz z Manchesterem City. Emocji nie zabraknie także w starciach Arsenalu z Bayernem Monachium i Realem Madryt czy Barcelony z Manchesterem City.

PSG sprawdzą również takie drużyny jak Roma, Aston Villa, Galatasaray Stambuł, Villarreal, Slovan Bratysława i Como. Aston Villa zmierzy się także z Barceloną i Borussią Dortmund.

Nowy format, nowe emocje

To już trzeci sezon Ligi Mistrzów w nowej formule. 36 zespołów rywalizuje w fazie ligowej, rozgrywając po osiem spotkań – cztery u siebie i cztery na wyjeździe. Każdy zespół mierzy się z dwoma drużynami z każdego z czterech koszyków, a pary są tak dobierane, by nie dochodziło do spotkań z ligowymi rywalami i by nie grać z więcej niż dwiema ekipami z jednego kraju.

Osiem najlepszych drużyn awansuje bezpośrednio do 1/8 finału. Zespoły z miejsc 9-24 powalczą o awans w barażach, a te z miejsc 25-36 pożegnają się z europejskimi pucharami.

Terminarz Ligi Mistrzów 2026/27

Faza ligowa LM rozpocznie się 8 września, a zakończy 27 stycznia 2027 roku. Baraże o awans do 1/8 finału zaplanowano na luty, a wielki finał odbędzie się 5 czerwca na stadionie Atletico Madryt.