Podpisanie ustawy z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw sprawiło, że Wigilia będzie w tym roku dniem wolnym od pracy. Ale to nie jedyna nowość. Ze względu na przepisy zmienił się też kalendarz niedziel handlowych – przed świętami czekają nas trzy niedziele handlowe.

Przed świętami czekają nas trzy niedziele handlowe / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wigilia 2024 r. została ustanowiona dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników.

Przed świętami Bożego Narodzenia w 2025 roku będą trzy niedziele handlowe: 7, 14 i 21 grudnia.

Pracownicy handlu mogą pracować maksymalnie w dwóch z tych trzech niedziel.

Zakaz handlu w niedziele nie dotyczy m.in. stacji paliw, aptek, placówek na dworcach i lotniskach, sklepów internetowych oraz sklepów prowadzonych wyłącznie przez właściciela.

W 2024 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda ustawę podpisał, ale jednocześnie skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Ustawy o dniach wolnych od pracy ma zostać poddana kontroli przez TK z uwagi na wątpliwości, które były podnoszone przede wszystkim podczas rozmów prowadzonych w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami pracodawców i pracowników. W ich trakcie podnoszono kwestie braku konsultacji ustawy i zaskoczenia obu stron tymi przepisami - "Solidarność" kładła nacisk na dyskryminacyjny charakter ustawy wobec pracowników zatrudnionych w handlu. Trybunał Konstytucyjny przepisami się jednak nie zajął, a to oznacza, że zapisy ustawy obowiązują.

Co dokładnie określono w ustawie?

Zgodnie z przepisami, 24 grudnia - Wigilia jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników, niezależnie od branży. To duża zmiana zwłaszcza dla pracowników sklepów, którzy dotychczas mogli liczyć na wolne dopiero po godzinie 14:00.

Zmiany w handlu przed świętami

Nowa ustawa przewiduje również modyfikacje w handlu przedświątecznym. Aż trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe, kiedy wypadną w tym roku?

7 grudnia 2025,

14 grudnia 2025,

21 grudnia 2025.

To dobra wiadomość dla klientów, którzy będą mogli zrobić zakupy świąteczne także w niedziele. Jednak, zgodnie z przepisami, pracownicy handlu nie będą mogli pracować więcej niż w dwóch z tych trzech niedziel.

Kogo nie dotyczy zakaz handlu w niedziele?

Zakaz handlu w niedzielę w Polsce w 2025 roku nie obowiązuje określonych podmiotów i sytuacji, które zostały wymienione w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Oto najważniejsze wyjątki od zakazu handlu w niedziele: Zakaz nie dotyczy m.in.:

Stacji paliw płynnych,

Aptek i punktów aptecznych,

Placówek handlowych na dworcach, w portach lotniczych i morskich - w zakresie związanym z obsługą podróżnych,

Placówek pocztowych - jeśli działalność pocztowa stanowi przeważającą działalność,

Kwiaciarni, sklepów z pamiątkami, sklepów z prasą,

Placówek handlowych na terenie jednostek wojskowych, szpitali, hoteli, zakładów karnych,

Placówek handlowych prowadzących sprzedaż wyłącznie przez internet,

Rolników sprzedających własne produkty rolne,

Placówek handlowych, w których handel prowadzi wyłącznie właściciel (osobiście, bez pracowników i zatrudnionych na umowy cywilnoprawne),

Pełna lista wyjątków znajduje się w art. 6 ustawy - jest ich ponad 30, obejmują m.in. sklepy na terenie stref wolnocłowych, sklepy na lotniskach, piekarnie, cukiernie, lodziarnie, a także działalność w zakresie kultury, sportu i rekreacji.