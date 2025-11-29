Czy niedziela 30 listopada jest niedzielą handlową? Ten weekend z powodu Black Friday przebiega pod znakiem zakupowego szaleństwa, jednak w ostatnią niedzielę listopada sklepy są zamknięte. W grudniu niedziela handlowa przypada natomiast trzy razy.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

30 listopada sklepy będą zamknięte

Niedziela 30.11.2025 nie jest niedzielą handlową. Mimo że 28 listopada przypadał Black Friday - czyli dzień największych w roku obniżek i promocji, głównie w branży odzieżowej, które w większości obowiązują jeszcze w sobotę 29 listopada - w tę niedzielę większość dużych sklepów oraz galerie handlowe są zamknięte.



Niedziele handlowe w grudniu 2025

Kiedy najbliższa niedziela handlowa? W grudniu zakupy będzie można zrobić aż w trzy niedziele:

7 grudnia ,

, 14 grudnia ,

, 21 grudnia.

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku, natomiast od 2020 zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji także w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

1 lutego weszła w życie nowela przewidująca ustanowienie Wigilii , czyli 24 grudnia, dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których dotąd - zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta - Wigilia była dniem roboczym do godziny 14. Od tego roku zatem trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe. Nowela przewiduje również, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.