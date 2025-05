Ryga nieoczekiwanie znalazła się na szczycie tegorocznego rankingu najtańszych weekendowych miast w Europie. Zestawienie przygotowane przez brytyjską firmę Post Office Travel Money uwzględniało całkowite koszty krótkiego pobytu dla dwóch osób - od przelotów, przez zakwaterowanie, aż po posiłki i bilety wstępu do atrakcji turystycznych.

Warszawa znalazła się w zestawieniu najtańszych miast / Shutterstock

Najtańszy city break w Europie oferuje Ryga - weekendowy wyjazd dla dwóch osób to koszt ok. 1270 zł.

Warszawa znalazła się na 3. miejscu - średni koszt pobytu wynosi ok. 1393 zł.

W TOP 10 trzy polskie miasta - oprócz stolicy wyróżniono także Gdańsk i Kraków.

Najdroższe są Oslo, Kopenhaga i Edynburg.

Według raportu weekendowy pobyt w Rydze kosztuje średnio 252 funty (ok. 1270 zł). To mniej niż w zajmującym drugie miejsce Wilnie (254,32 funta) czy trzeciej w zestawieniu Warszawie (277 funtów, ok. 1393 zł). Ryga powróciła na pozycję lidera po ponad dziesięcioletniej przerwie.

Czwarta w rankingu stolica Czarnogóry - Podgorica - (ok. 280 funtów) uznana została za tańszą od pobliskiego Dubrownika, choć - jak podkreślają autorzy raportu - różnica w atrakcyjności obu miast jest jeszcze większa niż w cenach.

Polskie miasta wciąż wysoko

Na liście znalazły się aż trzy polskie miasta. Oprócz Warszawy na siódmym miejscu uplasował się Gdańsk (ok. 297 funtów), a tuż za nim Kraków (ok. 300 funtów). To potwierdzenie, że Polska pozostaje atrakcyjnym i przystępnym cenowo kierunkiem dla zagranicznych turystów, zwłaszcza z Wielkiej Brytanii.

Co ciekawe, gdyby brać pod uwagę jedynie koszt noclegów, Warszawa znalazłaby się na drugim miejscu w Europie - tuż za Rygą. Trzeci byłby Kraków ex aequo z Tallinem. Jednak wyżywienie w Polsce jest relatywnie droższe, co nieco obniża pozycje polskich miast w ogólnym zestawieniu.

Tegoroczne dane wskazują również na spadki cen w wielu europejskich miastach. W ponad połowie spośród 36 analizowanych lokalizacji koszty pobytu w porównaniu z ubiegłym rokiem uległy obniżeniu. W Warszawie spadek wyniósł aż 13,2 proc., a jeszcze większe obniżki zanotowano w Helsinkach (20,2 proc.), Porto (15,5 proc.) i samej Rydze (15 proc.).

Najtańsze i najdroższe miasta w Europie Zachodniej

Wśród miast Europy Zachodniej najkorzystniej wypadła Lizbona, gdzie weekendowy pobyt kosztuje niespełna 293 funty (ok. 1473 zł). Tuż za nią znalazły się francuskie Lille oraz portugalskie Porto (ok. 305 funtów). Pierwszą dziesiątkę zamyka Zagrzeb, ze średnim kosztem na poziomie 310 funtów (1560 zł).

Na drugim biegunie zestawienia znalazły się miasta, które dla wielu turystów pozostają poza budżetem. Najdroższym kierunkiem okazało się Oslo, a zaraz za nim uplasowały się Kopenhaga i Edynburg.