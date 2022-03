Rozlokujemy w Polsce system przeciwlotniczy średniego zasięgu Sky Sabre. Dodatkowo wyślemy 100 żołnierzy, aby zagwarantować bezpieczeństwo polskiej strefy powietrznej - poinformował w czwartek w Warszawie sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace / Paweł Supernak / PAP

"Kto by pomyślał, że po tylu latach w Europie znowu pojawi się tyran, który będzie obecny na granicach Europy i będzie prowadził straszliwą wojnę przeciwko krajowi, który podjął tylko jedną decyzję: chciał mieć wolność wyrażania swojej woli" - powiedział sekretarz obrony Wielkiej Brytanii na konferencji po spotkaniu z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem.



"Jest w stanie uderzyć w cel wielkości piłki tenisowej z prędkością dźwięku"

"Władimir Putin najbardziej boi się odpowiedzi międzynarodowej i tę odpowiedź międzynarodową rzeczywiście otrzymał" - zaznaczył, wskazując na nałożone na Rosję sankcje oraz na wysłanie do Polski brytyjskich żołnierzy.



"To była bardzo słuszna decyzja, że rozpoczęliśmy tak bliską współpracę z jednym z naszych najstarszych sojuszników, czyli z Polską. Wielka Brytania wspiera Polskę i dalej tak będzie, ponieważ to Polska na swoich barkach dźwiga największy ciężar wynikający ze skutków tej wojny. Polska radzi sobie bardzo dobrze i naprawdę robi to w sposób niezwykle odważny" - oświadczył brytyjski minister.



"Dlatego chciałbym ogłosić, że rozlokujemy w Polsce system średniego zasięgu Sky Sabre. Dodatkowo wyślemy 100 żołnierzy, aby wspierać Polskę i przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo polskiej strefy powietrznej" - poinformował sekretarz obrony Wielkiej Brytanii.



Wskazywał, że jest to najnowocześniejszy brytyjski system średniego zasięgu, który jest w stanie uderzyć w cel wielkości piłki tenisowej z prędkością dźwięku. "Będziemy ten system wraz z Polską rozwijać w przyszłości" - zapowiedział.



"Mam nadzieję, że to wyśle jasny sygnał do Kremla, żeby ani przez sekundę nie wątpili, że będziemy bronić zarówno naszych wartości, jak i naszego przyjaciela, Polski" - dodał.