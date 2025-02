Wybór odpowiedniego komputera stacjonarnego to kluczowa decyzja zarówno dla graczy, jak i profesjonalistów poszukujących niezawodnej wydajności podczas ambitnych projektów. Sprawdź, który model najlepiej odpowiada Twoim potrzebom!

/ Materiały prasowe

Komputer LENOVO Legion T5 26IRX9

Komputer stacjonarny LENOVO Legion T5 26IRX9 to zaawansowane urządzenie zaprojektowane z myślą o wymagających użytkownikach, w tym graczach i profesjonalistach potrzebujących wysokiej wydajności. Sercem tego modelu jest procesor Intel Core i7-14650HX, który dzięki 16 rdzeniom zapewnia imponującą moc obliczeniową, umożliwiając płynne wykonywanie nawet najbardziej zasobożernych zadań. Za grafikę odpowiada karta NVIDIA GeForce RTX 4070 Super z 12 gigabajtami pamięci GDDR6X. Dzięki temu gracze mogą cieszyć się realistycznymi efektami wizualnymi i płynną rozgrywką w najnowszych tytułach. Komputer wyposażono w 32 gigabajty pamięci RAM DDR5 o taktowaniu 5 600 megaherców, co gwarantuje szybkie i efektywne przetwarzanie danych oraz możliwość jednoczesnego uruchamiania wielu aplikacji bez spadku wydajności.

Sprawdź ten model <<TUTAJ!>>

/ Materiały prasowe

Komputer MAD DOG ENDORFY500ARGB-I04WR16

MAD DOG ENDORFY500ARGB-I04WR16 to komputer gamingowy, który łączy w sobie potężną wydajność oraz nowoczesny, efektowny design. Sprzęt wyposażono w system NVIDIA Reflex, który minimalizuje opóźnienia i zwiększa responsywność, co daje przewagę w dynamicznych grach turniejowych. Dzięki temu każdy ruch, strzał czy reakcja na sytuację w grze odbywa się szybciej i precyzyjniej, co może przesądzić o zwycięstwie. Jego sercem jest nowoczesna karta graficzna oparta na architekturze NVIDIA Ada Lovelace, która zapewnia rewolucyjny skok wydajności i realizmu w grach. Dzięki wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji oraz ray tracingu, komputer oferuje niezwykle szczegółową i realistyczną oprawę wizualną, sprawiając, że wirtualne światy nabierają nowego życia. Innowacyjna technologia NVIDIA DLSS 3 pozwala na znaczący wzrost liczby klatek na sekundę, co przekłada się na jeszcze większą płynność i komfort rozgrywki.

Sprawdź ten model <<TUTAJ!>>

/ Materiały prasowe

Komputer LENOVO LOQ Tower 17IRR9

LENOVO LOQ Tower 17IRR9 to odpowiedni wybór dla użytkowników poszukujących niezawodnego komputera stacjonarnego do codziennych zastosowań oraz okazjonalnego grania, oferujący dobrą równowagę między wydajnością a ceną. Za obsługę grafiki odpowiada karta NVIDIA GeForce RTX 3050. Choć jest to model z niższej półki w serii RTX, nadal oferuje wsparcie dla technologii ray tracing oraz DLSS, co pozwala na cieszenie się dobrą jakością obrazu i płynnością w wielu współczesnych grach. Komputer posiada 16 gigabajtów pamięci RAM DDR4, co jest wystarczające do większości zastosowań, w tym pracy wielozadaniowej oraz obsługi bardziej wymagających programów. Obudowa LENOVO LOQ Tower charakteryzuje się minimalistycznym designem z subtelnym podświetleniem, co nadaje jej eleganckiego wyglądu. System chłodzenia został zaprojektowany tak, aby zapewnić optymalne temperatury pracy podzespołów, co przekłada się na stabilność i długowieczność urządzenia.

Sprawdź ten model <<TUTAJ!>>

/ Materiały prasowe

/ Materiały prasowe

Komputer MSI MAG Infinite S3 14NUC5-1437EU

MSI MAG Infinite S3 14NUC5-1437EU to komputer stacjonarny, który dostarcza użytkownikowi wyjątkową moc obliczeniową, idealną do gier, pracy kreatywnej oraz codziennego użytku. Jego sercem jest procesor Intel Core i5-14400F, który zapewnia płynne i szybkie działanie, nawet przy bardziej wymagających zadaniach. Osiągi wspomaga 16 gigabajtów pamięci RAM DDR4, co pozwala na jednoczesne uruchamianie wielu aplikacji bez spadków wydajności. Komputer wyposażono w szybki dysk SSD o pojemności 1 000 gigabajtów, co gwarantuje błyskawiczny dostęp do danych i szybkie ładowanie systemu operacyjnego oraz aplikacji. Główny atut tego modelu to karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060, która otwiera przed użytkownikiem szerokie możliwości zarówno w zakresie rozrywki, jak i pracy z grafiką, czy filmami.

Sprawdź ten model <<TUTAJ!>>

/ Materiały prasowe