Szukasz prezentu, który naprawdę ucieszy Twoje dziecko? Oto pięć świetnych propozycji dla dziecka, nastolatka, fana technologii i twórczego ducha. Praktyczne, designerskie i pełne frajdy - te prezenty wywołują uśmiech jeszcze zanim wylądują pod choinką. Przekonaj się sam - zapraszamy do lektury!

Tablet Lenovo IdeaTab ZAFR0378PL 11" 8/256GB Wi-Fi Szary + Rysik

+ Ekran 11 cali jest wystarczająco duży do oglądania, czytania i rysowania

+ Rysik w zestawie wspiera kreatywność i dokładność pracy i podnosi rozrywkę na wyższy poziom

+ 256 gigabajtów miejsca pamięci oraz slot microSD zapewniają dużo miejsca na Twoje dane

Ten tablet to prezent dla każdego, kto chce połączyć rozrywkę z produktywnością. Dzięki dużemu ekranowi i dołączonemu rysikowi świetnie sprawdzi się jako narzędzie do nauki, notatek, szkiców czy oglądania filmów w podróży. Ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 6300 zapewnia sprawne działanie, a 8 gigabajtów RAM daje komfort nawet przy kilku aplikacjach jednocześnie. Lenovo IdeaTab ZAFR0378PL to dobry wybór zarówno dla starszego ucznia, jak i dorosłego, który potrzebuje mobilnego, lekkiego urządzenia do pracy i relaksu. Jest to zdecydowanie sprzęt uniwersalny, przemyślany i nowoczesny.

Aparat natychmiastowy Fujifilm Instax Mini 12

+ Natychmiastowe odbitki to zdjęcia zrobione i wywołane w ciągu kilku minut, sprawiające prawdziwą przyjemność!

+ Tryb selfie i automatyczna ekspozycja są idealne do kreatywnych zdjęć z przyjaciółmi

+ Wbudowany licznik pozostałych do wykorzystania odbitek

Instax Mini 12 to małe urządzenie, które dostarcza wielkiej radości. W czasach cyfrowych albumów, możliwość natychmiastowego wydrukowania zdjęcia sprawia, że każda chwila zyskuje zupełnie nowy wymiar. Ten aparat świetnie sprawdzi się jako prezent dla nastolatki, pasjonata scrapbookingu albo po prostu kogoś, kto lubi mieć wspomnienia na papierze. Jest prosty w obsłudze, z możliwością robienia selfie i zabawnych ujęć, a do tego dostępny w pięknym kolorze. To sprzęt, który budzi emocje.

Smartfon Samsung Galaxy A56 5G 8/128 GB grafitowy

+ Wyświetlacz AMOLED daje żywe kolory i płynność obrazu

+ Łączność 5G + NFC to szybki internet i wygodne płatności

+ Aparat o przekątnej 50 megapikseli to gwarancja ostrych zdjęć w każdych warunkach

Galaxy A56 to propozycja dla osób, które oczekują od smartfona czegoś więcej niż tylko dzwonienia. Duży ekran AMOLED o odświeżaniu 120 herców robi wrażenie przy oglądaniu filmów czy przeglądaniu mediów społecznościowych. Z nowoczesną łącznością 5G i NFC, użytkownik zyskuje szybkość i wygodę, a solidny aparat pozwala uchwycić każdą chwilę. Smartfon sprawdzi się jako prezent dla nastolatka, studenta albo kogoś, kto chce nowoczesnego telefonu bez przepłacania. Stylowy, szybki i gotowy na codzienne wyzwania - oto on.

LEGO 77073 Fortnite - Bus Bojowy

+ Zestaw liczy 954 elementy gwarantując długie godziny angażującej zabawy

+ 9 minifigurek plus akcesoria to odgrywanie scen z gry Fortnite

+ Ruchome elementy zwiększające zaangażowanie w zabawę

Ten zestaw to wymarzony prezent dla fana Fortnite, który chce przenieść ulubioną grę do świata rzeczywistego. Bus Bojowy to nie tylko duży, efektowny model, ale także mnóstwo detali i postaci, które pozwalają odtwarzać przygody znane z ekranu i tworzyć własne. LEGO daje radość budowania, rozwija wyobraźnię i uczy cierpliwości. Zestaw świetnie sprawdzi się dla dzieci od 10. roku życia, ale także dla starszych graczy, którzy chcą kolekcjonować unikalne konstrukcje. Idealny pod choinkę i do wspólnej zabawy.

Słuchawki nauszne JBL JR 320 BT

+ Limit głośności 85 decybeli jest bezpieczny dla dziecięcego słuchu

+ Łączność Bluetooth to zero kabli, maksimum wygody i... swobody

+ Możliwość śledzenia czasu słuchania oraz głośności odtwarzanego dźwięku, dzięki aplikacji mobilnej

JBL JR 320 BT to idealny prezent dla dziecka, które kocha muzykę, bajki czy audiobooki. Te słuchawki bezprzewodowe zaprojektowano tak, by były lekkie, wygodne i przede wszystkim bezpieczne dla dziecięcych uszu. Limit głośności chroni słuch przed uszkodzeniem. Fioletowy kolor i nowoczesny design spodobają się każdemu młodemu użytkownikowi. Dzięki Bluetooth można korzystać z nich z tabletem, telefonem czy laptopem - bez plątaniny kabli. Jest to świetny wybór na prezent dla dziecka, które lubi swój świat dźwięków z zachowaniem pełnej troski o jego zdrowie.

