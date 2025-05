Sieć dyskontów Action poinformowała o natychmiastowym wycofaniu ze sprzedaży dwóch modeli męskich zegarków z metalowym paskiem marki My Time. Powodem decyzji jest stwierdzone przekroczenie dopuszczalnego prawnie poziomu zawartości niklu, co może prowadzić do reakcji alergicznych u użytkowników. Klienci są proszeni o niezwłoczne zaprzestanie używania tych produktów oraz ich zwrot do dowolnego sklepu sieci.

Action wydał komunikat / Shutterstock Ostrzeżenie dotyczy dwóch modeli zegarków oznaczonych kodami producenta 23-0150-07 oraz 23-0150-08, z kodami EAN: 8718969955058 i 8718969955065. Produkty te pochodzą z serii 23017 i były dostępne w sprzedaży w sklepach Action w całej Polsce od września 2024 roku do marca 2025 roku. Jak informuje Action, noszenie tych zegarków może wywoływać reakcje alergiczne z powodu nadmiernej zawartości niklu w materiale, z którego wykonano paski. Metal ten jest jednym z najczęstszych alergenów kontaktowych i może powodować m.in. zaczerwienienie, swędzenie czy wysypkę. Co powinni zrobić klienci? Osoby, które zakupiły wskazane zegarki, powinny natychmiast zwrócić je do najbliższego sklepu Action. Jak zapewnia sieć, nie jest wymagany paragon, a klienci otrzymają pełny zwrot ceny zakupu. W oficjalnym komunikacie Action, działając w imieniu dostawcy produktów - firmy Storefillers, przeprasza za wszelkie niedogodności i dziękuje klientom za współpracę. Sieć apeluje również, by osoby, które mogły przekazać zegarki innym, poinformowały ich o konieczności ich zwrotu. "Przekaż innym informację o wycofaniu tego produktu, zwłaszcza jeśli wiesz, że został on komuś pożyczony, zaoferowany lub sprzedany" - podkreśla Action w swoim ogłoszeniu.