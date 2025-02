Masz ochotę zadbać o sylwetkę? A może o kondycję? Tutaj przyda się odpowiedni sprzęt, który pozwoli trenować także w domu. Sprawdź, co polecają fani sportu! A jeśli jeszcze nie korzystasz z nowej aplikacji Media Expert, to najwyższy czas zacząć! Odkrywaj więcej korzyści i rób zakupy jeszcze wygodniej niż do tej pory!

Bieżnia elektryczna S-LINE QUEST 1490W

Bieżnia elektryczna S-LINE QUEST to urządzenie zaprojektowane z myślą o osobach, które pragną zapewnić sobie regularny trening cardio w domowym zaciszu. Model ten wyposażono w silnik o mocy 1 490 W, co umożliwia osiągnięcie prędkości do 12 km na godz., a to sprawdzi się zarówno przy spokojnych marszach, jak i szybszym biegu interwałowym. Bieżnia oferuje wielostopniową regulację nachylenia, dzięki czemu można symulować trening w terenie górzystym oraz różnicować poziom intensywności ćwiczeń. Konstrukcja urządzenia została opracowana w taki sposób, by zapewnić stabilność i komfort, a także ułatwić przechowywanie po skończonym treningu. Wbudowany komputer prezentuje kluczowe informacje takie jak czas, dystans, spalone kalorie czy aktualną prędkość, co pozwala na bieżąco analizować postępy i dostosowywać obciążenie do własnych możliwości.

Orbitrek magnetyczny XTERRA FS 3.5

Orbitrek magnetyczny XTERRA FS 3.5 został stworzony, aby zapewnić pełny trening całego ciała w zaciszu własnego domu. Urządzenie oferuje zaawansowany system oporu elektromagnetycznego, dzięki czemu ćwiczenia przebiegają płynnie i cicho, nie powodując nadmiernych drgań, czy nieprzyjemnych odgłosów. Duże, antypoślizgowe pedały oraz wyprofilowana konstrukcja uchwytów pomagają w utrzymaniu bezpiecznej i poprawnej pozycji, co jest niezwykle istotne podczas dłuższych sesji. Producent zadbał o możliwość regulacji obciążenia, która pozwala dostosować intensywność treningu do własnych potrzeb i celów, bez względu na stopień zaawansowania. Wbudowany komputer pomaga śledzić spalone kalorie, przebyty dystans, tempo, a także puls. Dzięki temu można nie tylko kontrolować postępy, ale także dbać o bezpieczeństwo i unikać przeciążeń.

Atlas ENERO FIT 5500 ZEUS

Atlas do ćwiczeń ENERO Fit 5500 ZEUS to propozycja dla osób, które chcą wzmocnić mięśnie całego ciała, nie tracąc przy tym czasu na dojazdy do siłowni. Solidna konstrukcja urządzenia sprawia, że jest ono stabilne nawet podczas intensywnych ćwiczeń, a bogaty zestaw przyrządów pozwala angażować różne grupy mięśniowe, od klatki piersiowej i pleców, po nogi i ramiona. Producent zastosował trwałe materiały, dzięki czemu atlas zachowuje estetyczny wygląd na dłużej, a jednocześnie radzi sobie z dużymi obciążeniami. Regulowane siedzisko i oparcie pomagają dostosować przyrząd do indywidualnych potrzeb, zapewniając prawidłową postawę podczas treningu. Urządzenie wyposażono w system bloczków i cięgieł, co przekłada się na płynność ruchów i wygodę korzystania z różnych stacji takich jak wyciąg górny, butterfly, czy modlitewnik do ćwiczeń bicepsów.

Zestaw gum do ćwiczeń S-LINE SA004

Zestaw gum do ćwiczeń S-LINE SA004 to praktyczne rozwiązanie dla osób ceniących elastyczność i różnorodność w treningach. W skład kompletu wchodzi kilka gum o różnym stopniu oporu, co pozwala na dopasowanie ich do własnego poziomu zaawansowania oraz do konkretnych partii mięśni, które chcemy wzmocnić. Te niepozorne akcesoria mogą znacząco urozmaicić domowe ćwiczenia, ponieważ umożliwiają wykonywanie wielu ruchów stabilizacyjnych i wzmacniających. Dzięki kompaktowym wymiarom gumy są łatwe w przechowywaniu, a wygodne etui pozwala zabrać je ze sobą na siłownię, w plener albo w podróż, dając swobodę kontynuowania planu treningowego niezależnie od miejsca. Producent zadbał o wysoką jakość materiału, dzięki czemu gumy nie tracą szybko sprężystości i nie pękają w trakcie intensywnej eksploatacji.

Zestaw taśm do ćwiczeń S-LINE SA017

Taśmy znakomicie nadają się do rozgrzewki, ćwiczeń siłowych, wzmacniających oraz rehabilitacyjnych, a także do modelowania konkretnej partii mięśni, na przykład pośladków. Umożliwiają wykonywanie rozmaitych ćwiczeń takich jak przysiady, wyprosty czy przywodzenia, co pozwala elastycznie dostosować program treningowy do własnych potrzeb i celów. Producent zadbał o wygodną formę przechowywania, często dołączając praktyczne woreczki lub pokrowce, co ułatwia utrzymanie porządku w domowej strefie treningu. Zestaw taśm S-LINE SA017 stanowi przydatne narzędzie do budowania kondycji i zwiększania siły, bez konieczności inwestowania w duże i ciężkie urządzenia.

