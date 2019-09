"Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 'Solidarność' podjęło decyzję o odebraniu logotypu Solidarności z Medalu Wdzięczności przyznawanego przez Europejskie Centrum Solidarności" - poinformował we wtorek szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

Piotr Duda podczas obchodów 39. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego / Andrzej Grygiel / PAP

To reakcja na uhonorowanie tym medalem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa.



We wtorek Piotr Duda uczestniczył w obchodach 39. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. Podczas uroczystości szef NSZZ "Solidarność" skomentował wyróżnienie Timmermansa Medalem Wolności przyznawanym przez Europejskie Centrum Solidarności.



Mieliśmy wielką nadzieję, ze Europejskie Centrum Solidarności będzie taką instytucją, która będzie otaczać opieką wszystkich, bez wyjątku. Niestety tak się nie stało. Dzisiaj nazywam tę instytucję Miejskim Centrum Bez Solidarności, bo tam już Solidarności nie ma, a tym bardziej po tym, co stało się przedwczoraj, że wręczono Medal Wdzięczności osobie, która na ten medal nie zasługuje - powiedział P. Duda.



Poinformował, że Prezydium Komisji Krajowej podjęło decyzję o odebraniu logotypu Solidarności z tego medalu, "bo został wręczony niezgodnie z przeznaczeniem i decyzją Komisji Krajowej".



Przypomniał, że podczas obchodów 39. rocznicy Sierpnia ’80 w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisano umowę powołującą Instytut Dziedzictwa Solidarności, jako wspólne przedsięwzięcie NSZZ "Solidarność" i MKiDN.



Szef "S" wskazał, że powołanie tego Instytutu ma być "prawdziwym działaniem i 'niegumkowaniem' nikogo: ani Lecha Wałęsy, ani Anny Walentynowicz, ani wielu innych osób, które zasłużyły się dla polskiej wolności". I będziemy to jako związek zawodowy Solidarność wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego krzewić i rozwijać, i pamiętać - dodał.



Medal Wdzięczności to nagroda ustanowiona przez ECS w 30. rocznicę powstania NSZZ "Solidarność". Jak wyjaśnia Centrum, medal służy wyróżnieniu tych "obcokrajowców, którzy wspomagali Polskę w jej trudnej walce o wolność i demokrację w czasie komunistycznej dyktatury, badają i popularyzują na świecie historię antykomunistycznej, demokratycznej opozycji w Polsce, a także w duchu ideałów Solidarności stają w obronie uniwersalnych praw człowieka, angażują się na rzecz promocji idei solidarności jako podstawy europejskiego porządku, działają na rzecz porozumienia między narodami, a ład społeczny i moralny budują na dialogu".