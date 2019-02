"ECS to upolityczniona instytucja, która zamiast łączyć - dzieli. Nie widzimy zasadności dalszego funkcjonowania naszych przedstawicieli i do odwołania zawieszamy ich w pracach Rady i Rady Historycznej ECS" - napisała w liście do dyrektora tej instytucji NSZZ "Solidarność".

REKLAMA