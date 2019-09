Szykuj swoje Moce, prasuj pelerynę i baw się razem z nami na 11. Międzygalaktycznym Zlocie Superbohaterów i Kiermaszu Twórczej Reanimacji Odpadów, czyli 11. Festiwalu Dziwnie Fajne. Widzimy się w Bytomiu od 20--22 września 2019 r.

Międzygalaktyczny Zlot Superbohaterów powraca do Bytomia po dwóch edycjach, które odbywały się w Katowicach.

Festiwal Dziwnie Fajne to także koncerty, występy i akcje. Do tej pory zaprezentowali się u nas tacy twórcy jak: Wojtek Mazolewski Quintet, Pink Freud, Maria Peszek, Grubson, Czesław Śpiewa, L.U.C. Rebelbabel, Jamal, Mitch & Mitch, John Porter, Justyna Święs, Misia Furtak, Pablopavo, Marika, Dr Misio, The Dumplings, Karolina Czarnecka, Piotr Bukartyk, Sambor Dudziński, Biff, Oszibarack, Babu Król, Vienio, Piotr Zioła, Łąki Łan, All Sounds Allowed, Maciek Maleńczuk i Super Trio, My Myself And I, Recycling Band, Pierwsza Poznańska Niesymfoniczna Orkiestra Ukulele, The Syntetic, ja mmm chyba ściebie, Ciocia Stefa, Super Girl Romantic Boys, Agyness B. Marry, Di Pamp, Dziady Kazimierskie, November Project oraz kabarety: Hrabi, Jurki, Kabaret Młodych Panów, Łowcy.B, Limo, Smile, Fraszka, Dasza von Yock, Macież, Szarpanina, Nowaki, Grupa AD HOC. A do tego przedstawiciele polskiej sceny stand up: Abelard Giza, Kacper Ruciński, Katarzyna Piasecka, Mariusz Kałamaga i Michał Kempa.



Festiwal Dziwnie Fajne to oddolna, społeczna inicjatywa podjęta w 2009 roku przez grupę ludzi z myślą o innych ludziach. Inicjatywa ta ma na celu aktywizację społeczeństwa poprzez działania na szeroko pojętym polu kultury, a wszystko to za sprawą kolektywu BytoMy. Festiwal organizujemy wraz z Bytomskim Centrum Kultury oraz miastem Bytom.

Festiwal Dziwnie Fajne to wielowątkowe przedsięwzięcie kulturalne, na które składają się przede wszystkim:

Międzygalaktyczny Zlot Superbohaterów

Przemarsz Superbohaterów

Kiermasz Twórczej Reanimacji Odpadów

Międzygalaktyczny Zlot Superbohaterów to unikalne wydarzenie w skali całego kraju. W trakcie jego trwania odbywa się Przemarsz Superbohaterów przez centrum Bytomia wraz z Orkiestrą Górniczą (ostatnią w mieście).



Kiermasz Twórczej Reanimacji Odpadów - kreatywny recycling

Na Kiermasz Twórczej Reanimacji Odpadów zapraszamy designerów, handmadowców, artystów, projektantów, wizjonerów i wszystkich którzy reanimują odpady dając im nową szansę na zaistnienie w świecie przedmiotów użytkowych. Wszystkich tych, którzy przerabiają i przetwarzają przedmioty, które straciły swoją pierwotną funkcję. Chcemy pokazać, że przedmioty, które trafiają na wysypiska można twórczo reanimować i nadać im nową formę przez co nabiorą ponownie charakteru.

Kiermasz Twórczej Reanimacji Odpadów to także: warsztaty, pokazy, wystawy.

