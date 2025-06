​Niemiecki przewoźnik lotniczy Lufthansa od 23 czerwca wznowi połączenia z izraelskim Tel Awiwem - poinformowano w piątek w specjalnym oświadczeniu tego operatora. Decyzja o wstrzymaniu lotów do Izraela była podyktowana względami bezpieczeństwa. Od października 2023 roku Izrael prowadzi wojnę w Strefie Gazy.

Lufthansa wznawia loty do Tel Awiwu / Toms Kalnins / PAP

Komunikat przewoźnika. "Dogłębna analiza"

Przewoźnik opublikował komunikat w tej sprawie.

Czytamy w nim, że decyzja o wznowieniu lotów do Tel Awiwu została podjęta po "dogłębnej analizie bezpieczeństwa", a także w porozumienie z odpowiednimi władzami. "Dotyczy lotów obsługiwanych przez Lufthansę, Austrian Airlines, SWISS, Brussels Airlines, Eurowings, ITA i Lufthansa Cargo" - poinformowano w komunikacie.

Decyzja niemieckiego operatora o zawieszeniu lotów do Tel Awiwu została podjęta na początku maja.

Miała związek z ostrzelaniem lotniska Ben Guriona przez jemeńskich rebeliantów Huti oraz nasileniem przez Izrael działań zbrojnych w Strefie Gazy.

Nie tylko Lufthansa. Do Tel Awiwu nie latały też samoloty innych przewoźników

Wielu przewoźników, w tym LOT i Lufthansa wielokrotnie modyfikowała rozkład lotów w związku z wojną, którą Izrael prowadzi na palestyńskim terytorium od października 2023 roku. Połączenia z Tel Awiwem wstrzymały też m.in.: British Airways - do 14 czerwca, Air India - do 19 czerwca oraz Ryanair - do 31 lipca.

Według dziennika "Israel Hajom" na lotnisko Ben Guriona latają już natomiast m.in. Delta Air Lines, Air France i KLM.