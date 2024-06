Lufthansa tłumaczy, że podwyżka cen biletów to element walki o pokrycie kosztów nowych przepisów UE, dotyczących redukcji emisji dwutlenku węgla.

Linie stwierdziły, że dodatkowa opłata "pokryje część stale rosnących dodatkowych kosztów wynikających z regulacyjnych wymogów środowiskowych". Chodzi m.in. o stosowanie zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF), wytwarzanego z materiałów pochodzenia biologicznego. Jest to traktowane jako kluczowe dla zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, wytwarzanych przez samoloty.



Unia Europejska wprowadziła przepisy, które nakładają na dostawców paliw obowiązek zapewnienia, że do 2025 r. 2 proc. paliwa na lotniskach w UE będzie stanowić paliwo zrównoważone. W 2030 roku ma to być 6 proc., a w 2050 roku - 70 proc.

Kilka linii zapewniło już wcześniej, że nie będzie pobierać dodatkowych opłat w związku z regulacjami środowiskowymi. Wśród nich są EasyJet, Wizz Air czy amerykańskie United Airlines i Southwest Airlines.