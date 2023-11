31 października wygasło 5,5 mln kont w Profilu Zaufanym. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu bez wychodzenia z domu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej. Profil zaufany co do zasady ważny jest 3 lata. W związku z pandemią koronawirusa jego ważność była jednak przedłużana automatycznie. To spowodowało, że wiele osób zapomniało to zrobić.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Zobacz również: Profil zaufany wygasa. Sprawdź, co zrobić Jak pokazują statystyki, miliony osób każdego dnia załatwia sprawy urzędowe zdalnie, przez internet. Z dniem 31 października 5,5 mln Profili Zaufanych straciło jednak swoją ważność, która do tej pory była automatycznie przedłużana w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego. Jak dowiedziała się nasza reporterka, aż 3,7 mln Polaków utraciło tego dnia dostęp do Profili Zaufanych. 1,8 mln osób samodzielnie przedłużyło ich ważność - aż 800 tysięcy z nich, tylko jednego dnia, 31 października. To spowodowało spore przeciążenie systemu i problemy z logowaniem na rządowej stronie. Jak informowali nas słuchacze na Gorącej Linii RMF FM, kody autoryzacyjne przychodziły SMS i e-mailem z ogromnym opóźnieniem, a na połączenie na infolinii trzeba było czekać po kilkadziesiąt minut. Zdarzały się przypadki, gdy zawodziło także logowanie przez bankowość elektroniczną, co jest niezwykle często wybieraną opcją autoryzacji dostępu do Profilu Zaufanego. Jak odzyskać dostęp do Profilu Zaufanego? Co jeśli nie udało Ci się przedłużyć ważności Profilu Zaufanego? W takim przypadku trzeba ponownie założyć profil zaufany. Jak to zrobić? To proste. Wystarczy wejść na stronę gov.pl i kliknąć w zakładkę "Załóż profil zaufany", zalogować się na swoje konto, a następnie wybrać jedną z czterech metod autoryzacji tożsamości, czyli: wideo weryfikację, wykorzystanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, potwierdzenie tożsamości w jednej z placówek jak oddziały ZUS, urzędy gmin i urzędy skarbowe czy za pomocą bankowości elektronicznej. Ta ostatnia z metod, jak usłyszeliśmy w ministerstwie cyfryzacji, jest najpopularniejsza. Korzysta z niej aż 70 procent użytkowników Profilu Zaufanego. Jeśli nie mamy natomiast w ogóle konta w pierwszej kolejności rejestrujemy się na stronie gov.pl i potwierdzamy swoją tożsamość. Dopiero wtedy logujemy się na swoje konto i zakładamy nowy Profil Zaufany, który od tej pory będzie ważny przez 3 lata. Jak ustalili nieoficjalnie nasi reporterzy, resort cyfryzacji przygotowuje także kampanię informacyjną, która ma w prosty sposób pokazać "Jak w minutę przedłużyć Profil Zaufany". Zobacz również: ​Od 8 listopada kolejne zmiany dla kierowców na północy Krakowa

Polscy żołnierze w Iraku. Dowództwo Operacyjne: Żaden nie doświadczył bezpośredniego zagrożenia

Organizował nielegalne transporty migrantów. Spędzi w więzieniu 10 miesięcy

Bogucki odchodzi z urzędu. Jest nowy p.o. wojewody Opracowanie: Joanna Potocka