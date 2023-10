Wielu Polaków otrzymuje w ostatnich dniach SMS-y z informacją o tym, że kończy się ważność ich profilu zaufanego. Informujemy, jak ją przedłużyć. Poniżej instrukcja.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, kończy się ważność profili zaufanych automatycznie przedłużona podczas pandemii.

"Ważność profilu zaufanego wynosi 3 lata. Podczas pandemii była ona automatycznie przedłużana. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego musisz przedłużyć ważność profilu samodzielnie" - przypomina ministerstwo.

"Wkrótce dotrze do Ciebie lub już dotarł SMS z informacją, by przedłużyć ważność profilu przed 31 października 2023 roku" - czytamy w komunikacie.

Na stronie profilu zaufanego zamieszczono instrukcję, jak przedłużyć jego ważność.

Jak przedłużyć ważność profilu zaufanego? Instrukcja krok po kroku:

Jeśli po zalogowaniu się na swój profil zaufany w polu Sposób utworzenia/przedłużenia widzisz informację "Profil zaufany przedłużony automatycznie na czas pandemii", to Twój profil zostanie unieważniony 31 października 2023 roku, nawet jeśli widzisz inną datę wygaśnięcia profilu. Ważność profilu możesz przedłużyć samodzielnie online.

Aby przedłużyć ważność profilu online:

1) Zaloguj się na stronie pz.gov.pl

2) W prawym górnym rogu zobaczysz swoje dane i niebieską strzałkę. Rozwiń menu pod strzałką i wybierz Profil zaufany.

3) W Szczegółach profilu wybierz Przedłuż ważność lub zmień dane, a następnie Dalej.

4) Zobaczysz okno ze swoimi danymi kontaktowymi. Potwierdź je lub edytuj, jeśli się zmieniły.

5) Otrzymasz SMS i e-mail z kodami autoryzacyjnym. Wpisz je w odpowiednie pola i wybierz Dalej.

6) Jeśli kody są prawidłowe, zobaczysz potwierdzenie przedłużenia ważności profilu zaufanego o 3 lata. Otrzymasz również e-mail z potwierdzeniem.

7) Zanim się wylogujesz, wejdź w Szczegóły profilu i w sekcji Dane użytkownika znajdź Nazwę użytkownika. Zapamiętaj ją, ponieważ przyda Ci się podczas kolejnego logowania

Jeśli logujesz się do profilu zaufanego bankowością elektroniczną, to po przedłużeniu ważności profilu zniknie jego powiązanie z kontem bankowym. Do profilu zaufanego zalogujesz się tylko nazwą użytkownika lub adresem e-mail, a metoda autoryzacji logowania do profilu zmieni się na SMS z kodem lub push w aplikacji mObywatel, jeśli ta metoda była wcześniej używana. Jeśli nie pamiętasz swoich danych do logowania, z Pytań i odpowiedzi dowiesz się, jak je odzyskać.

Aby ponownie logować się do profilu zaufanego danymi konta bankowego, zaloguj się do swojego profilu zaufanego za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail oraz hasła, a następnie zmień dostawcę tożsamości na bank. Szczegóły znajdziesz w Pytaniach i odpowiedziach.