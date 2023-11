37-latek usłyszał zarzuty kradzieży kilkudziesięciu rowerów. Policjanci z Pobiedzisk odzyskali jednoślady, a teraz szukają ich właścicieli. Rozpoznajesz swoją własność? Zadzwoń!

Większość odzyskanych rowerów została zdekompletowana / Wielkopolska policja / Policja

Policjanci z wielkopolskich Pobiedzisk otrzymywali liczne sygnały o kradzieżach rowerów. Do przestępstw dochodziło głównie na stacji PKP Promno oraz w miejscowości Biskupice.

Mundurowi zabezpieczyli m.in. nagrania z kamer monitoringu i ustalili wizerunek podejrzanego. Kradzieży miał dopuszczać się mężczyzna ubrany w sportową odzież z charakterystycznym plecakiem przewieszonym na ramieniu.

Po kolejnych policjanci tropach dotarli do wioski w gminie Pobiedziska, gdzie na jednej z posesji zobaczyli kilka rowerów. Kiedy weszli do budynku, znaleźli kilkadziesiąt jednośladów.

Policja szuka właścicieli skradzionych rowerów

Policjanci zabezpieczyli rowery marek Romet, Unibike, Kross, Lloyd, Giant, liczne akcesoria od tych pojazdów oraz elektronarzędzia, którymi posługiwał się sprawca przy przestępstwach.

Większość z tych rowerów była zdekompletowana ze względu na to, że mężczyzna tuż po ich kradzieży, rozkręcał je na poszczególne elementy, a następnie pozbywał się znaków identyfikacyjnych oraz koloru ramy, czyniąc z nich bezużyteczne elementy, które później mógł spieniężyć w punktach skupu złomu.

37-latek po zatrzymaniu trafił do miejscowego komisariatu, gdzie usłyszał zarzut kradzieży. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu za to do 5 lat więzienia.

Policjanci poszukują właścicieli odzyskanego mienia i apelują:

"Jeśli na publikowanych zdjęciach rozpoznajesz swoją własność - skontaktuj się z policjantami z Komisariatu Policji w Pobiedziskach, tel. 47 77 130 40"