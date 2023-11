Połączenie niższej temperatury, wolno wiejącego wiatru i dymu z wypalanych ściernisk w sąsiednich stanach spowodowało gwałtowny wzrost zanieczyszczeń powietrza w stolicy Indii, New Delhi. Wskaźnik przekroczył dziś 100-krotnie normę Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Władze podjęły decyzję o zamknięciu szkół i ograniczeniu pracy na ewnątrz.

New Delhi / RAJAT GUPTA / PAP/EPA

W związku z tym, że wskaźnik jakości powietrza w Delhi oscylował w okolicach 480, 100-krotnie przekraczając limit uznawany przez Światową Organizację Zdrowia za dobry dla zdrowia - zamknięto szkoły w stolicy i zakazano prowadzenia prac budowlanych, jeśli nie są one niezbędne. Placówki oświatowe pozostały jednak otwarte na przedmieściach stolicy.



Wskaźnik AQI na poziomie 0-50 jest uważany za dobry, podczas gdy zanieczyszczenie pomiędzy 400-500 ma bardzo negatywny wpływ na zdrowych ludzi i stanowi duże zagrożenie dla osób zmagających się z chorobami.



Odczyty w niektórych punktach na przedmieściach miasta sięgały nawet 800, co uznawane jest za śmiertelne zagrożenie.

To komora gazowa. Jeśli wyjdziesz na zewnątrz, u każdego pojawi się podrażnienie oczu i ból gardła - mówi dr Sandeep Nayar, cytowany przez portal Mint. Kiedy trujące powietrze dostanie się do organizmu, wpłynie na każdy organ... Będziemy musieli wyjść do pracy. W tym celu należy się zakryć i nosić maski. Stosować zdrową dietę i nawadniać się.

New Delhi / HARISH TYAGI / PAP/EPA

Rolnicy w północnych stanach Pendżab, Haryana i Uttar Pradesh zazwyczaj palą odpady po zbiorach w październiku w celu przygotowania pół przed zasianiem upraw ozimych kilka tygodni później.



Ten poziom zanieczyszczenia utrzyma się przez następne dwa do trzech tygodni, pogarszany przez przypadki spalania ściernisk, niską prędkość wiatru i niską temperaturę - powiedział Ashwani Kumar, przewodniczący komisji kontroli zanieczyszczeń w Delhi, dodając, że poziom zanieczyszczenia w Delhi w październiku był najgorszy od 2020 roku.



Kryzys związany z jakością powietrza nie ogranicza się tylko do Delhi - zaznaczają lokalne media. Kilka miast w sąsiedniej Haryanie, Radżastanie i Uttar Pradesh również zgłosiło "niebezpieczną" jakość powietrza.



Jako środki zaradcze władze stolicy nakazały częstsze mechaniczne zamiatanie dróg i codzienne zraszanie wodą wraz ze środkami przeciwpyłowymi, a także zwiększyły częstotliwość kursowania metra, aby zachęcić więcej osób do korzystania z transportu publicznego.