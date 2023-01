Badania niemieckich archeologów wskazują, że już nawet 300 tys. lat temu ludzie pozyskiwali skóry niedźwiedzia jaskiniowego, aby używać ich jako odzieży. Do takich wniosków naukowcy doszli analizując nacięcia na kościach zwierząt.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak pisze na swoich internetowych stronach stacja CNN, ok. 300 lat temu klimat na Ziemi podobny był do obecnego - z możliwą różnicą średnich temperatur o 2 stopnie. Aby żyć w takich warunkach np. na półkuli północnej, ludzie musieli znaleźć sposób na chronienie ciał przed niską temperaturą.

Naukowcom trudno jest prowadzić badania pokazujące sposób ubierania się ludzi, ponieważ materiały naturalne służące jako okrycia wierzchnie - a były to w epoce kamiennej przede wszystkim skóry - nie zachowują się dłużej niż 100 tys. lat i ulegają degradacji.

W artykule opublikowanym w "Journal Of Human Evolution" niemieccy archeolodzy opisali wyniki badań pozostałości niedźwiedzia jaskiniowego sprzed 300 tys. lat. Na kości łap zwierzęcia odkrytych w jaskini Schöningen naukowcy natrafili na ślady nacięć.

Jak wyjaśnił CNN autor badań Ivo Verheijen, doktorant na Uniwersytecie w Tybindze w Niemczech, analiza tych śladów dowodzi, że prehistorycznym myśliwym nie chodziło od pozyskanie pożywienia.

Znaleźliśmy ślady nacięć na fragmentach kości stóp i łap, gdzie było bardzo mało mięsa lub tłuszczu, co przemawia przeciwko nacięciom pochodzącym z uboju zwierzęcia - przekazał CNN Verheijen. Ponieważ w tych miejscach skóra przylega do kości, to i ślady obróbki zachowały się wyraźnie.

Stanowisko Schöningen w Niemczech jest najbardziej znane z odkrycia najstarszej znanej drewnianej broni używanej przez naszych przodków: włóczni i kijów do rzucania oraz lancy do wykonywania pchnięć - przypomina CNN. Te narzędzia używane były do zabijania zdobyczy 300 tys. lat temu.

Wyniki badań z jaskini w Schöningen dostarczają wielu wartościowych informacji na temat życia ludzi epoki kamiennej - nie odpowiadają natomiast na jedno z najciekawszych: kiedy właściwie ludzie zaczęli się ubierać.

Do tej pory o przetwarzaniu skór zwierząt na odzież mówiły odkrycia z terenu Maroka. Według archeologów datowane były na 90-120 tys. lat temu.