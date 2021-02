Jeśli chcesz, być uznawany za godnego zaufania, odpowiadaj na pytania szybko. Jeśli robisz pauzę, twoja odpowiedź jest postrzegana jako mniej wiarygodna, im dłuższe wahanie, tym efekt jest silniejszy - przekonują na łamach czasopisma "Journal of Personality and Social Psychology" naukowcy z Francji i Australii. Ich badania wskazują na to, że taki mechanizm - nie będący chyba specjalnym zaskoczeniem - jest w nas bardzo silnie ugruntowany.

