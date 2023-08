Superksiężyc. Kiedy będzie można go zobaczyć?

Jak wyjaśnia Karol Wójciki, dziennikarz naukowy i prowadzący bloga "Z głową w gwiazdach", "Srebrny Glob będzie górował wyjątkowo nisko nad horyzontem - w centralnej Polsce będzie to zaledwie 15 stopni nad horyzontem".

"Wschodu Księżyca powinniście spodziewać się ok. 30 minut po zachodzie Słońca. W każdym miejscu kraju to nieco inna godzina. U mnie w pod Warszawą nastąpi to ok. 20:56. Azymut wschodu Księżyca to dziś 128 stopni, a więc trzeba spoglądać na południowy-wschód. Wschód 30 minut po zachodzie Słońca to akurat przyzwoite warunki, na próbę jego zaobserwowania - spróbujcie" - podkreśla Wójcicki.

Dodaje, że "pełnia otwiera nam drogę do niesamowitego maksimum roju Perseidów, które już za 12 dni - zaledwie cztery dni przed najbliższym nowiem".

Księżyc Jesiotrowy i Niebieski Księżyc

Jak podkreślił Buzz Aldrin, 1 sierpnia będziemy mogli zobaczyć Księżyc Jesiotrowy (Sturgeon Moon).

31 sierpnia, po zachodzie Słońca, ukaże się nam Księżyc Niebiecki (Blue Moon).